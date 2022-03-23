اقتصاد وأسواق

مانفودز مصر تستثمر 3 مليارات جنيه خلال 5 سنوات

مالكة العلامة التجارية ماكدونالدز
محمد ريحان 11:43 م, الأربعاء, 23 مارس 22 11:43 م, الأربعاء, 23 مارس 22

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قال محمد منصور العضو المنتدب لشركة مانفودز مصر، صاحبة العلامة ماكدونالدز، ان شركته تعتزم استثمار ٣ مليارات جنيه في مصر خلال الخمس سنوات القادمة.

جاء ذلك ردا علي سؤال للمال خلال مؤتمر صحفي للشركة اليوم بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن لاطلاق بيت ماكدونالدز للخير مصر، بالتعاون مع جمعية خير وبركة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

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وقال إن الشركة مستمرة في ضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة في السوق المحلية وذلك عبر افتتاح المزيد من الفروع الجديدة.وتنفذ مانفودز مشروع بيت ماكدونالدز للخير-مصر بتكلفة تصل لنحو 40 مليون جنيه في البداية، بالتعاون مع الجهات الشركات المنوطة بدعم المجتمع التبرعات المجتمع المدني.

وحول مبيعات الشركه قال منصور ان المبيعات ارتفعت بنحو ٣٠ ٪ خلال العام الماضي.

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واكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التوسع في انشاء حضانات للأطفال في المناطق الصناعية، من أجل تعزيز تواجد المرأة في سوق العمل.

وقالت خلال المؤتمرإن الوزارة تخطط لإنشاء 3000 حضانة خلال عامين، عبر عدة مستويات من بينها انشاء الحضانات على مستوى المحافظات عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة.ولفتت إلى ان الوزارة تستهدف تنفيذ العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية، عبر شراكتها مع القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة في إطار المسئولية المجتمعية للشركات.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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