«مانشستر يونايتيد» يتعاقد مع «تيمفيور الألمانية» بصفقة رعاية قيمتها 65 مليون دولار

يعتزم نادى مانشستر يونايتيد الإنجليزى وضع شعار شركة «تيمفيور الألمانية للسوفتوير» على زى نجوم الفريق اعتبارا من الموسم القادم، لينهى تعاقده مع شركة شيفروليه الأمريكية للسيارات التى ظلت راعية له خلال السبع سنوات الماضية فى صفقة قيمتها 73 مليون يورو ( 80 مليون دولار) سنويا بدأت فى عام 2013.

وتعاقدت شركة تيمفيور الألمانية المتخصصة فى سوفتوير الاتصالات عند بعد مع «مانشستريونايتيد» لتعزيز بروفايلها عالميا، بعد أن طرحت أسهمها فى اكتتاب عام فى بورصة فرانكفورت فى 2019 ، وبدأت تتوسع عالميا منذ ذلك الحين.

مسرح الأحلام

ذكرت وكالة رويترز أن شركة «تيمفيور»ستجعل مشجعى الفريق الإنجليزى قادرين على الاقتراب أكثر من استاد النادى « أولد ترافورد » المعروف باسم «مسرح الأحلام» من خلال تطبيقات حلول AR وشبكات الاتصالات عن بعد خلال مباريات الدورى الممتاز أو البرومييرليج.

ولم يكشف نادى مانشستر يونايتيد – الذى فاز ببطولة البرومييرليج الإنجليزية 20 مرة ،ويحتل المركز الثانى فى الدورى الممتازحاليا – عن التفاصيل المالية لتعاقده مع الشركة الألمانية، ولكن مصادر مطلعة فى النادى قالت إن الصفقة مدتها 5 سنوات وقيمتها 55 مليون يورو (65 مليون دولار) سنويا، رغم أن مصدر بشركة تيمفيور أعلن أن القيمة السنوية أقل من 40 مليون يورو (55 مليون دولار). Manchester_United

كورونا تغتال أحلام مانشستر

ورغم أن هذه الصفقة تمثل الأولى من نوعها منذ ظهور وباء كورونا فى ديسمبر 2019 وحتى الآن، إلا أنها أقل من قيمة تعاقد نادى مانشستر يونايتيد مع شركة شيفروليه التى منحت سيارة لكل لاعب من نجوم الشياطين الحمر ضمن الصفقة.

وقام نادى مانشستر يونايتيد بتمديد تعاقده 6 شهور مع شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات والذى تم توقيعه فى بدية العام الماضى قبل ظهور مرض كوفيد 19 فى أوروبا وبريطانيا، وبلغت قيمته 559 مليون دولار ليسجل أعلى مستوى فى تاريخ النادى الإنجليزى، بعد أن تسببت الإغلاقات التى فرضتها الحكومة للحد من انتشار العدوى بالفيروس فى هبوط إيرادات النادى.

وتعد شركة «تيمفيور» التى تتخذ من مدينة جوبينجين جنوب غرب ألمانيا مقراً لها الشركة الألمانية الوحيدة الراعية لفريق فى بطولة البرومييرليج الإنجليزية التى يوجد فيها مدربان ألمانيان، هما يورجن كلوب بفريق ليفربول ، وتوماس توخيل لنادى شيلسى ،وهما من أشهر خبراء كرة القدم فى ألمانيا. كورونا

السوفتوير المبتكرة

وأكدت تيمفيور أنها قادرة بمنتجاتها «السوفتوير المبتكرة» على مساعدة أى شخص على رؤية أى حدث رياضى فى أى وقت وفى أى مكان ، سواء كانت الأجواء ملبدة بالغيوم، أو أثناء هطول المطر، أو سفوط الجليد ، بعد استحوذها مؤخرا على شركة أبسكيل الأمريكية المتخصصة فى ابتكار النظارات السمارت أو الذكية التى توضح الرؤية فى الأجواء الصعبة.

وتوفر شركة تيمفيور منتجاتها السوفتوير للأفراد مجانا، ولكنها تبدأ فى تحصيل رسوم منهم بمجرد أن تكتشف أنهم يستخدمونها فى مجالات تجارية خاصة، وتستهدف من هذه الاستراتيجية المجانية تعزيز نشر علامتها التجارية فى أنحاء العالم ،ومن هنا وافقت على رعاية فريق «الشياطين الحمر» الذى يجذب مشجعين يتجاوز عددهم 1.1 مليار شخص فى بريطانيا، وفى العديد من الدول بالقارات المختلفة.

الأرباح تتهاوى

تتوقع «تيمفيور » انخفاض هوامشها الربحية إلى %49 وحتى %51 هذا العام بسبب زيادة إنفاقها على تسويق صفقتها مع نادى مانشستريونايتيد وغيرها من الأنشطة التسويقية على مستوى العالم، بقيمة 35 مليون يورو هذا العام ،بالمقارنة مع هوامش ربحية بنسبة تتراوح من %55 إلى %57 فى توقعاتها السابقة التى نشرتها منذ حوالى 3 شهور.

أديداس.. وصفقة ريال مدريد

تعتبر شركة أديداس الألمانية للمنتجات الرياضية من ملابس وأدوات أكبر شركة فى العالم فى صفقات رعاية نادى كرة القدم ،عندما تعاقدت فى عام 2019 لوضع شعارها على تيشيرتات نجوم فريق ريال مدريد الأسبانى، فى صفقة ضخمة قفزت قيمتها إلى 1.2 مليار يورو لمدة 12 عاما ، مما جعل الفريق الأسبانى يكسب 120 مليون يورو سنويا ، ليصبح أغنى فريق ترعاه شركة ألمانية.

كما وقع نادى ريال مدريد لكرة القدم عقد رعاية ثان مع شركة «طيران الإمارات» بقيمة 70 مليون يورو فى الموسم لتزداد إيراداته ويصبح من أغنى نوادى كرة القدم فى العالم، فى الوقت الذى تعاقد فيه نادى «مانشستر يونايتيد» مع شركة «أديداس »أيضا لمدة 10 سنوات فى صفقة بقيمة قيمتها 750 مليون جنيه استيرلينى.

برشلونة وصفقة الـ 188 مليون جنيه

تعاقد فريق برشلونة الأسبانى عام 2016 مع شركة «راكوتين» اليابانية لمبيعات الأجهزة الإلكترونية عبر الأونلاين فى صفقة مدتها 4 سنوات بدأت فى موسم 2017-2018 ، ليجنى إيرادات قيمتها 188 مليون جنيه استرلينى ، ويتم تمديد عقد الرعاية موسم آخر ينتهى فى يونيو 2021 لمنحه مزيدا من الوقت لتحقيق إيرادات أخرى من شركة الإلكترونيات.

فلاى الإماراتية.. وريال مدريد

كما شهد العام الجارى صفقات رعاية أخرى لنوادى كرة القدم فى أوروبا برغم الوباء الذى ينتشر فى كبرى الدول المتقدمة ومنها فرنسا و ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا المشهورة بنوادى كرة القدم التى حققت بطولات عالمية ومحلية ومنها فريق ريال مدريد الذى يعد من بين أغنى فرق كرة القدم فى العالم والذى تعاقد مع شركة فلاى الإماراتية للطيران فى صفقة قيمتها 70 مليون يورو. ريال مدريد

أيضا ظهر نادى باريس سان جيرمان الفرنسى كواحد من أقوى فرق كرة القدم الأوروبية خلال العقد الماضى ، وتعاقد مع شركة فلاى الإمارتية لمدة 13 عاما انتهت فى 2019 ،أعقبها بعقد لعدة سنوات قادمة مع مجموعة «أكور الفرنسية» صاحبة سلاسل الفنادق العالمية الذى يرفع إيراداته 60 مليون يورو سنوويا مقابل رعايتها له.

وتعاقد نادى مانشستر سيتى الإنجليزى بعد أن اشتراه أحد أمراء دبى مع شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية فى صفقة بدأت عام 2015 وحققت له إيرادات بلغت 51 مليون يورو سنويا، بينما تعاقد نادى شيلسى فى نفس العام مع شركة «يوكوهاما اليابانية»لإطارات السيارات، وشركة بريتيش للاتصالات بإجمالى 48 مليون يورو سنويا من الشركتين.

الأغنى فى العالم

ورغم أن نادى بايرن ميونيخ من أغنى نوادى كرة القدم فى العالم ، إلا أنه تعاقد مع شركة «تى موبايل» الألمانية للاتصالات مقابل 45 مليون يورو فقط ، وفريق ليفربول الإنجليزى الذى وقع عقدا منذ عام 2010 ولسنوات قادمة مقابل 43 مليون يورو مع بنك ستاندرد تشارترد البريطانى ، وله اكثر من 1200 فرعا فى أكثر من 70 دولة حول العالم.

رغم «الجائحة ».. 8.2 مليار يورو إيرادات أغنى أندية العالم

وتعاقدت شركة فلاى الإماراتية مع نادى ارسنال الإنجليزى منذ موسم 2006 – 2007 مقابل 42 مليون يورو، وقع نادى توتنهام الإنجليزى عقدا مع شركة AIA اليابانية للتأمين منذ عام 2013 بحوالى 41 مليون دولار كل سنة.

أوروبا تسيطر على الاستثمار الرياضى

ونشرت شركة ديلويت البريطانية لأبحاث الأسواق المالية قائمة بأكثر 20 نادى كرة قدم ربحا فى العالم هذا العام وجميعها فرق أوروبية حققت أعلى الإيرادات والتى بلغ إجماليها 8.2 مليار يورو (7.2 مليار جنيه استرلينى أو 9.9 مليار دولار) خلال موسم 1919-2020 بانخفاض %12 بسبب الوباء عن الموسم السابق الذى حققت فيه هذه النوادى مجتمعة 9.3 مليار يورو.