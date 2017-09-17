مانشستر يونايتد يمطر شباك إيفرتون برباعية نظيفة

على المصرى أمطر مانشستر يونايتد شباك ضيفه إيفرتون، بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، فى ختام لقاءات الأسبوع الخامس من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم. تقدم لويس فالنسيا بهدف مبكر فى…

على المصرى

أمطر مانشستر يونايتد شباك ضيفه إيفرتون، بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “أولد ترافورد”، فى ختام لقاءات الأسبوع الخامس من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

تقدم لويس فالنسيا بهدف مبكر فى الدقيقة الرابعة من إنطلاقة اللقاء، قبل أن يسجل الشياطين الحمر، ثلاثة أهداف متتالية، فى تسعة دقائق، بدأت فى الدقيقة 83، عن طريق هنريك مخيتريان، وروميلو لوكاكو فى الدقيقة 89، وأختتم أنتونى مارتيال أهداف اللقاء من ضربة جزاء فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للقاء.

وخاض واين رونى مهاجم إيفرتون، والهداف التاريخى لمانشستر يونايتد، أول لقاء ضد فريقه القديم، وأمام جماهير الأولد ترافورد، وأرتفع رصيد اليونايتد لـ 13 نقطة، وقفز للمركز الثانى، خلف جاره اللدود مانشستر سيتى.

