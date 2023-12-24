مانشستر يونايتد يعلن بيع حصته البالغة 25% إلى السير جيم راتكليف

أعلن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بيع حصة قدرها 25% بقيمة 1.25 مليار جنيه استرليني إلى قطب البتروكيماويات الملياردير السير جيم راتكليف، بحسب موقع ياهو.

وسيقدم راتكليف، 71 عامًا، أيضًا 300 مليون دولار (236 مليون جنيه إسترليني) للاستثمار المستقبلي في النادي العريق.

الصفقة، التي ستأتي وسط موسم ساخن للشياطين الحمر على أرض الملعب، ستشهد تولي السير جيم السيطرة على شؤون كرة القدم في النادي بمجرد الموافقة عليها من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز – وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما بين ستة وثمانية أسابيع.

سيرشح السير جيم ممثلين اثنين للانضمام إلى مجلس إدارة يونايتد.

وسيتم عرض مناقصة للاستحواذ على 25% من الأسهم المدرجة في الفئة A.

وستبيع عائلة جليزر أيضًا 25% من أسهمها من الدرجة B، والتي تتمتع بحقوق تصويت أكبر، إلى السير جيم كجزء من الصفقة.

الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد

من المرجح أن يكون الاستثمار الإضافي من السير جيم موضع ترحيب من قبل مشجعي يونايتد الذين يعتقدون أن النادي محروم من الاستثمار في ظل ملكية عائلة جليزر.

ومع ذلك، من المرجح أن يحتاج ملعب يونايتد إلى أكثر من 245 مليون جنيه إسترليني لإجراء الإصلاح الشامل المطلوب لتحويله إلى أحد ملاعب كرة القدم النخبة في العالم مرة أخرى.

سيتم تمويل عملية إعادة التطوير شخصيًا من قبل الملياردير ولن تضيف إلى القروض الحالية لمانشستر يونايتد.

سيتم تأكيد شراء السير جيم لحصة 25٪ في الشياطين الحمر بعد أكثر من عام من بدء عائلة جليزر، التي تسيطر على النادي منذ عام 2005، رسميًا في السعى لاتمام عملية البيع.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق من يوم الأحد أن استثمار السير جيم قد تأخر بسبب مخاوف بشأن حماية مساهمي الأقلية.

وقد تم الآن التغلب على هذه المخاوف، وفقا لمصادر مطلعة.

عرض جاسم بن حمد آل ثاني

وتأتي الصفقة بين آل جليزر والسير جيم بعد أشهر من المفاوضات مع العديد من المشترين المحتملين، بما في ذلك رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الذي أراد الحصول على السيطرة الكاملة على النادي. وخسر يونايتد 2-0 أمام وست هام يوم السبت ليترك النادي يواجه صراعا شاقا للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لا تزال هناك العديد من الأسئلة الرئيسية الأخرى حول ملكية يونايتد المستقبلية، بما في ذلك ما إذا كان السير جيم سيسعى في النهاية إلى السيطرة الشاملة على النادي.

أعرب بعض مشجعي يونايتد عن قلقهم من احتمال شراء السير جيم لحصة أقلية نظرًا لأن ذلك يمهد الطريق لاستمرار تواجد آل جليزر في أولد ترافورد.

ظلت العائلة، التي دفعت ما يقل قليلاً عن 800 مليون جنيه إسترليني لشراء النادي في عام 2005، غامضة طوال العملية ولم تقل شيئًا جوهريًا لبورصة نيويورك منذ بدء عملية التعامل مع المشترين المحتملين.

تضمنت التكرارات السابقة لعروض السير جيم للنادي، والتي ركزت على السيطرة الكاملة، ترتيبات البيع والشراء التي ستصبح قابلة للتنفيذ بعد ثلاث سنوات من عملية الاستحواذ لتمكينه من شراء بقية أسهم النادي.

قدم الملياردير المقيم في موناكو، والذي يمتلك فريق نيس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، صفقة إعادة هيكلة في أكتوبر في محاولة لكسر الجمود المستمر بشأن مستقبل يونايتد.

السيطرة على حقوق البث

بالإضافة إلى العروض المتنافسة من السير جيم والشيخ جاسم، تلقت عائلة جليزر عدة عروض موثوقة للحصول على حصص أقلية أو تمويل لتمويل الاستثمار في النادي.

وتسعى عائلة جليزر إلى تحقيق سيطرة أكبر في المستقبل على حقوق البث المربحة، إلى جانب الاعتقاد بأنه يمكن استغلال العلامة التجارية الرياضية الأكثر شهرة في العالم تجاريًا بشكل أكثر فعالية.

شهد النادي فترة من الجدل والاحتجاجات تحت إدارة عائلة جليزر ، خصوصا بعد خسارته لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تقاعد السير أليكس فيرجسون كمدرب في عام 2013، مما أدى إلى تأجيج غضب المشجعين من تزايد الديون.

وتصاعدت رغبة المشجعين في أن يحل الملاك الجدد محل عائلة جليزر بسبب مشاركة النادي في مشروع الدوري الأوروبي الممتاز المشؤوم في عام 2021.

وفي تأكيدهما على إطلاق المراجعة الإستراتيجية في نوفمبر الماضي، قال أفرام وجويل جليزر: “إن قوة مانشستر يونايتد تعتمد على شغف وولاء مجتمعنا العالمي الذي يضم 1.1 مليار مشجع ومتابع.

“سنقوم بتقييم جميع الخيارات للتأكد من أننا نخدم جماهيرنا بشكل أفضل وأن مانشستر يونايتد يزيد من فرص النمو الكبيرة المتاحة للنادي اليوم وفي المستقبل.”

أدرجت عائلة جليزر حصة أقلية في الشركة في نيويورك في عام 2012. ورفض كل من إنيوس ومانشيسر يونايتد التعليق.