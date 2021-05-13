مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول الليلة في قمة إنجليزية ساخنة

يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 35 مباراة

يستضيف مانشستر يونايتد في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، فريق ليفربول – الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح – في مباراة مؤجلة بسبب الاحتجاجات التي وقعت في ملعب “أولد ترافورد” قبل مواجهة الفريقين يوم 2 مايو الجاري.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 35 مباراة، بفارق عشر نقاط عن مانشستر سيتي والمتوج مؤخرًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 57 نقطة من 34 مباراة بفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحتاج إلى الفوز في مبارياته الأربعة المقبلة من أجل الصعود إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

مانشستر يونايتد حجز مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولا يزال ليفربول يكافح من أجل اقتحام المراكز الأربعة الأولى.