مانشستر يونايتد بطلا للدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

علي المصري حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلب على منافسه أياكس أمستردام الهولندي، بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية لليطولة، والتي أقيمت علي ملعب "فريندز آرينا" في مدينة "ستوكهولم" السويدية. ويدين الشياطين الحمر بالفوز باللقب،

علي المصري

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلب على منافسه أياكس أمستردام الهولندي، بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية لليطولة، والتي أقيمت علي ملعب “فريندز آرينا” في مدينة “ستوكهولم” السويدية.

ويدين الشياطين الحمر بالفوز باللقب، لنجميه الفرنسي بول بوجبا، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 12، والأرميني هنريك مختاريان، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء، الذي إداره الحكم السلوفيني الدولى دامير سكومينا.

وكان الحافز لدى مانشستر للفوز باللقب القاري أكبر منه له لدى أياكس، لاسيما وأن الفوز باللقب القاري كان الفرصة الأخيرة لدى الشياطين الحمر، للمشاركة بدوري الأبطال، بعدما أنهى البريميير ليج سادسا.