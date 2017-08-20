مانشستر سيتي يوضح حقيقة التفاوض لضم ميسي

أ ش أ نفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صحة ما تردد عن رغبته في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.ونقلت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية عن مصادر رسمية من مانشستر سيتي عدم صحة الأنباء التي ترددت حول رغبة النادي الإنجليزي في ضم ميس

أ ش أ

نفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صحة ما تردد عن رغبته في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية عن مصادر رسمية من مانشستر سيتي عدم صحة الأنباء التي ترددت حول رغبة النادي الإنجليزي في ضم ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسابًا مزيفًا منسوبًا لمالك نادي مانشستر سيتي منصور بن زايد هو من فجَّر تلك الأزمة، بعدما كتب في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه سيعقد أغلى صفقة في التاريخ.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن مانشستر سيتي على استعداد للتوقيع مع ميسي بدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 300 مليون يورو.