رياضة

مانشستر سيتي يعلن وفاة والدة جوارديولا بفيروس كورونا

توفيت في برشلونة بإسبانيا عن 82 عاما
المال - خاص 6:22 م, الأثنين, 6 أبريل 20 6:22 م, الأثنين, 6 أبريل 20

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، وفاة والدة المدير الفني لفريق كرة القدم جوسيب جوارديولا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال مانشتسر سيتي على حسابه الرسمي في “تويتر”، إن “أسرة النادي حزينة للإبلاغ عن وفاة دولورز سالا كاريو والدة بيب اليوم، في منطقة مانريسا في برشلونة”.

وتابع أن والدة المدير الفني توفيت “بعد إصابتها بفيروس كورونا”، مشيرا إلى أنها كانت تبلغ من العمر 82 عاما.

وأضاف أن النادي وجماهيره يعبرون عن كامل تعاطفهم في هذا الوقت العصيب مع جوارديولا وعائلته وجميع أصدقائهم.

وقال  خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي : “صلواتنا وتعاطفنا الصادق مع بيب وعائلته في هذا الوقت الحزين للغاية”.

جدير بالذكر أن جوارديولا كان قد تبرع بمليون يورو لإحدى المؤسسات الطبية في كتالونيا لدعمهم في الحرب ضد فيروس كورونا.

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بقلم المال - خاص

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