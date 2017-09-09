مانشستر سيتى يستعرض قوته بخماسية فى ليفربول

على المصرى استعرض مانشستر سيتى قوته، باسقاطه لليفربول بخمسة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، ليتفوق الإسباني جوسيب جوراديولا المدير الفنى للستيزن، على الألماني يورجن كلوب نظيره فى الريدز. وشهدت

على المصرى

استعرض مانشستر سيتى قوته، باسقاطه لليفربول بخمسة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “الاتحاد”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، ليتفوق الإسباني جوسيب جوراديولا المدير الفنى للستيزن، على الألماني يورجن كلوب نظيره فى الريدز.

وشهدت الدقيقة 37 تدخلًا عنيفاً من الدولى السنغالى ساديو مانى، على البرازيلى إيدرسون مورايس حارس مانشستر ستى، ليشهر جوناثان موس حكم اللقاء، الكارت الأحمر مباشرة فى وجه لاعب ليفربول.

وأسرع الجهاز الطبي لمانشستر سيتي، لإسعاف حارس المرمى البرازيلي، قبل أن يُغادر الملعب محمولاً على نقالة، ليشارك مكانه حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو، فى الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وتقدم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو للسيتى فى الدقيقة 25، وهو الهدف الذى جعله أكثر لاعب من خارج قارة أوروبا، إحرازًا للأهداف بالدوري الإنجليزي بـ124 هدفًا في 185 مباراة، ليكسر الرقم المسجل باسم التريندادي دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الذي سجل 123 هدفًا في 375 مباراة، كما واصل أجويرو هوايته في هز الشباك بكل المواجهات المباشرة، أمام ليفربول بـ6 أهداف.

وسجل البرازيلى جابرييل خيسوس هدفين متتاليين للستيزن فى الدقيقتين 51 و53 من عمر اللقاء، لتنتهى المباراة بفوز مانشستر سيتى بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخرج ويسجل بديله الألمانى ليروي سان الهدف الرابع فى الدقيقة 77، واختتم نفس اللاعب أهداف اللقاء فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وشارك الدولى المصرى محمد صلاح فى اللقاء منذ بدايته، ولم يقدم الأداء المنتظر، وخرج فى الدقيقة 46 من عمر اللقاء، وأضاع فرصة تعديل النتيجة عندما كانت السيتى يتقدم بهدف نظيف، عندما أنفرد وسدد الكرة ولكن إيدرسون مورايس قبل خروجه، تصدى للكرة فى الدقيقة 31.

بتلك النتيجة، حصد مانشستر سيتى نقطته العاشرة من أربعة لقاءات، وقفز لصدارة جدول ترتيب المسابقة مؤقتا، وزحزح غريمه مانشستر يونايتد من على القمة، لحين خوض الشياطين الحمر لقاء ستوك سيتى مساء اليوم، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 7 نقاط من 4 لقاءات.