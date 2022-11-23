«مانسكو» تعلن عن 15% خصمًا على قطع الغيار والمصنعيات لسيارات بيجو

أعلنت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري لسيارات بيجو في مصر، عن تقديم حملة عروض وخصومات تصل إلى 15% على قطع الغيار والمصنعيات على جميع طرازات “بيجو” في الفترة من 27 نوفمبر إلى 8 ديسمبر لدى جميع مراكز خدمة مانسكو.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة «مانسكو» لتخفيف الأعباء على عملائها وبمناسبة Black Friday ويشمل عرض الخصومات أعمال الصيانة والإصلاح ولا يشمل الإكسسوارات وأعمال السمكرة والدهان.

وتمتلك شركة مانسكو والموزعون المعتمدون، نحو 15 مركز خدمة ما بعد البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، لتزويد علاء طرازات «بيجو» بأحدث وأفضل الخدمات وفقًا لأعلى المعايير العالمية التي تتبعها الشركة الأم.

ولم تكتف شركة مانسكو بالأسعار المميزة للصيانات الدورية، ولكن تقدم كذلك الخدمات المختلفة للإطارات، من خلال توفير أفضل ماركات الإطارات تحت سقف واحد بأفضل الأسعار والتغيير مجانًا، كما يمكن للعملاء الاستفادة من ضبط الزوايا وترصيص الإطارات خلال ساعة واحدة بقيمة 400 جنيه مصري فقط.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شركة مانسكو عروضا وخصومات على خدمات ما بعد البيع، إذ سبق أن تم الإعلان على أسعار خاصة لتيل فرامل بيجو 301 لتبدأ من 770 جنيها مصريا فقط، بالإضافة إلى الأسعار المميزة لاستبدال إضاءة الهالوجين إلى LED بأسعار تبدأ من 2,200 جنيه مصري فقط.

علاوة على أن جميع سيارات بيجو تتمتع بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب ثقة منها في جودة سياراتها، وهو الأمر الذي يبعد عن عملائها عناء القلق بالسيارة في ظل وجود 5 سنوات من تغطية الضمان يقوم خلالها العميل بعمليات الصيانة الدورية فقط بمراكز الخدمة المنتشرة في كل انحاء الجمهورية، تقدم شركة مانسكو لعملائها مد فترة الضمان لسيارات بيجو موديلات 2019 و2020 بأسعار مميزة للذين يسري عليهم ضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر حاليًا.

تتبنى شركة مانسكو استراتيجية واضحة تعتمد على تقديم كل العناصر التي تضمن القيمة العالية لسيارات بيجو والحفاظ على تلك القيمة باستمرار ولأطول فترة حتى بعد الاستعمال بفضل الخدمات عالية الجودة التي ترتكز إلى فريق عمل مدرب على أعلى مستوى في مجالات الصيانة والإصلاح الفني وخدمة استقبال العملاء، إضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية، وأحدث معدات الصيانة، بجانب جودة السيارات العالية وتجهيزاتها المنفردة.

يذكر أن شركة مانسكو تقدم لعملاء بيجو مجموعة من المميزات من ضمنها: تقسيط الصيانة بدون فوائد على 6 شهور، خدمة عملاء تعمل 24 ساعة طوال الأيام الأسبوع، خدمة المساعدة على الطريق 24 ساعة طوال الأيام الأسبوع، أفضل عروض التأمين على السيارات، أفضل العروض التمويلية على السيارات.