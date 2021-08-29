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«مانسكو» تعلن أسعار سيارات «بيجو 508» موديل 2022

تقدم الفئة الأولى بسعر 485.9 ألف جن
المال - خاص 8:00 م, الأحد, 29 أغسطس 21 8:00 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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أعلنت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، أسعار سيارات «بيجو 508» موديل 2022 الفئة الأولى “Active” بقيمة بلغت 485 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية “Allure” بنحو 525 ألفًا و990 جنيهًا فى السوق المحلية.

وحددت أسعار سيارات «بيجو 508» موديل 2022 الفئة الثالثة “GT Line” بنحو 605 ألفًا و990 جنيهًا، وتقدم الفئة الرابعة “Red interior GT Line” بسعر 611 ألفًا و990 جنيهًا خلال أغسطس الحالى.

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ينتمى طراز «بيجو 508» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سَعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات العلنة عن «بيجو»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 8.7 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 9.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بيجو 508
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بقلم المال - خاص

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