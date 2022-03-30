أخطرت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت أسعار سيارات «بيجو 5008» بقيمة بلغت 65 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «مانسكو»، قفزت أسعار طرازات «بيجو 5008» الفئة الأولى «Active Pack» إلى 644 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 579 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفع سعر سيارات «بيجو 5008» الفئة الثانية «Allure Pack» إلى 694 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 629 ألفًا و990 جنيهًا.

وحددت طرازات «بيجو 5008» الفئة الثالثة «GT» إلى 769 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 704 آلاف و990 جنيهًا.

وقدرت طرازات «بيجو 5008» الفئة الرابعة «GT – Red interior» بنحو 779 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 714 ألفًا و990 جنيهًا.

بنتمي طراز «بيجو 5008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.