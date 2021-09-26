سيــارات

«مانسكو» تعلن أسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 243.3 ألف جنيه
المال - خاص 8:40 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 8:40 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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أعلنت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» فى مصر، عن أسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2022 الفئة الأولى «Active» بقيمة بلغت 243 ألفا و990 جنيها، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بنحو 272 ألفا و990 جنيها فى السوق المحلية.

ينتمي طراز «بيجو 301» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم

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بقلم المال - خاص

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