«مانسكو» تعلن أسعار سيارات «بيجو 2008» الجديدة

أعلنت شركة «مانسكو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «بيجو 2008» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وصعدت أسعار سيارات «بيجو 2008» الفئة الأولى«Active» إلى 432 ألفا و990 جنيها، مقابل 417 الفًا و990 جنيهًا.

وقفزت سعر طرازات «بيجو 2008» الفئة الثانية «Allure» إلى 467 ألفا و990 جنيها، بدلًا من 452 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفع سعر طرازات «بيجو 2008» الفئة الثالثة«GT Line» إلى 509 آلاف و990 جنيها، مقارنة بنحو 494 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «بيجو 2008» لفئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.