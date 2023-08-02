«مانسكو» تطرح سيارات «بيجو 408» الجديدة في مصر.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة « » الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية « » في مصر، طرح أحدث طرازاتها بيجو 408 المنتمية لفئة السيارات الرضاية متعددة الاستخدامات «SUV»، والتى تم تقديمها عبر فئتين فى السوق المحلية.

وأكدت الشركة أن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة «مانسكو» التى ترتكز على تقديم أحدث الطرازات التي يتم إطلاقها على مستوى العالم، فضلا عن توفير السيارات التى تلبي احتياجات العملاء.

تعتبر «بيجو 408» الجديدة أحد الطرازات التى تم ستزيد من التنافسية فى شريحة السيارات الرياضية «SUV» خاصة مع تزويدها بباقة من التجهيزات والمواصفات المساحة والتصميم العصري.

مواصفات بيجو 408 الجديدة

تأتى بيجو 408 بخطوطها انسيابية خاصة في الوجه الجديد لعلامة بيجو، بالإضافة إلى مقدمة هجومية تنذرك بأداء قوي، وشكل جانبي يعكس ملامح وحجم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتصميم خلفي أنيق يخطف الأنظار.

تأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 215 “حصان متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

أما بالنسبة للتجهيزات، فتأتى الفئة الأولى Allure Pack بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «6 وسائد هوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، وبرنامج التحكم بثبات السيارة ESP».

ودعمت «بيجو 408» ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED، وخاصية الإضاءة النهارية DRL تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح أمامية بإضاءة Eco LED، وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وشاشة مقاس 10 بوصة تدعم خاصيتي Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكية وكاميرا خلفية، بالإضافة الى حساسات ركن أمامية وخلفية ومفتاح ذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد بالإضافة الى مقاعد جلدية جزئية وشاحن لاسلكي.

فيما تقدم طرازات «بيجو 408» الفئة الثانيةGT بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة فى الفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف بانوراما، ومصابيح أمامية بنظام Matrix Full LED System، وفرش جلد طبيعي متوفر باللون الأسود والأزرق، بالإضافة الى امكانية التحكم في كراسي السائق والراكب الأمامي كهربائيا المزودة بخاصية التدليك (ماساج) والتدفئة وتدفئة لعجلة القيادة، ونظام ذاكرة لوضعية كرسي السائق وفتح وغلق الشنطة كهربائيا ولوحة عدادات رقمية (ديجيتال) ثلاثية الابعاد Peugeot 3D i-Cockpit لتجربة قيادة مميزة.

تتوفر سيارات بيجو بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر -أيهما أقرب، حيث يقوم العميل بعمل الصيانات الدورية فقط خلال الـ5 سنوات من الضمان بمراكز الخدمة المنتشرة في كل مكان بالجمهورية.

أسعار بيجو 408