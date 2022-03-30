أعلنت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «بيجو 508» بقيمة تتراوح بين 60 إلى 75 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار سيارات «بيجو 508» الفئة الأولى «Active Pack» إلى 559 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 499 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار طرازات «بيجو 508» الفئة الثانية «Allure Pack» إلى 623 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 558 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفع سعر سيارات «بيجو 508» الفئة الثالثة «GT» إلى 679 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 614 ألفًا و990 جنيهًا.

وقدرت طرازات لفئة الرابعة «GT – Red Interior» بسعر 685 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 620 ألفًا و990 جنيهًا.

وحددت طرازات «بيجو 508» الفئة الخامسة «GT MAX» بنحو 774 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 699 ألفًا و990 جنيهًا.

وسعرت الفئة السادسة «GT MAX – Red Interior» بنحو 779 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 704 آلاف و990 جنيهًا.

ينتمى طراز «بيجو 508» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات العلنة عن «بيجو»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية 8.7 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 9.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.