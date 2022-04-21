أعلنت شركة «مانسكو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «بيجو 301» بقيمة تتراوح بين 16 إلى 17 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالي.

صعدت أسعار طرازات «بيجو 301» الفئة الأولى «Active» إلى 284 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 268 ألفًا و990 جنيهًا.

ارتفع سعر سيارات «بيجو 301» الفئة الثانية «Allure» إلى 314 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 297 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «بيجو 301» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.