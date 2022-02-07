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«مانسكو» تخطر موزعيها بزيادة أسعار سيارات «بيجو 5008».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 579.9 إلى 714.9 ألف جنيه
أحمد عوض 5:13 م, الأثنين, 7 فبراير 22 5:13 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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أرسلت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت أسعار سيارات «بيجو 5008» بقيمة تتراوح 4 و5 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «مانسكو»، ارتفعت أسعار طرازات «بيجو 5008» الفئة الأولى «Active Pack» إلى 579 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 575 ألفًا و990 جنيهًا.

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وصعدت أسعار سيارات «بيجو 5008» الفئة الثانية «Allure Pack» إلى 629 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 625 ألفًا و990 جنيهًا.

وقدرت أسعار طرازات «بيجو 5008» الفئة الثالثة «GT» إلى 704 آلاف و990 جنيهًا، بدلًا من 699 ألفًا و990 جنيهًا.

وحددت أسعار طرازات «بيجو 5008» الفئة الرابعة «GT – Red interior» بقيمة بلغت 714 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 709 آلاف جنيه و990 جنيهًا.

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بنتمي طراز «بيجو 5008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 8.9 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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