«مانسكو أوتوموتيف» تستعد لطرح «بيجو 408» خلال الشهر المقبل

تستعد شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلى لـ«بيجو»، لطرح طرازات «بيجو 408» الجديدة لأول مرة فى السوق المحلية.

قال أحد موزعى «بيجو» إن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية أخطر بعض موزعيه باستعداده لطرح الطراز الجديد «بيجو 408» رسميًّا، خلال الشهر المقبل.

وأضاف أنه من المرتقب تقديم السيارة الجديدة عبر فئتين فى السوق المحلية، موضحًا أن الوكيل المحلى لـ«بيجو» لم يعلن المواصفات أو الأسعار الخاصة بالطراز الجديد حتى الآن.

وأشار إلى أنه من المقرر فتح الحجز على شراء «بيجو 408» الجديدة، بعد الإطلاق الرسمي لها والإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالمواصفات والأسعار.

وتتوافر السيارة على الساحة العالمية بعدة إصدارات، حيث من المتوقع طرح «بيجو 4058» بمواصفات تتناسب مع متطلبات السوق المحلية.

ومن المرجح أن يحظى الطراز الجديد لـ«بيجو 408» بتنافسية عالية فى شريحة السيارات الرياضية «الكروس أوفر» بالتزامن مع طرحها فى السوق المحلية، علاوة على أنه من المرتقب أن تكون أحد أبرز اللاعبين لسيارات العلامة الفرنسية فى سوق السيارات خلال الفترة المقبلة.

وزُودت السيارة بالعديد من التجهيزات وعوامل الأمن والسلامة التى تحرص «بيجو» على تدعيمها فى جميع طرازاتها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالطابع الفرنسي.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق «بيجو 408» رسميًّا في عدد من الأسواق المجاورة، ومن أبرزها “السعودية، والإمارات”.