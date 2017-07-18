مام تستعد لتنفيذ مصنع جديد لتجميع خلايا الطاقة الشمسية

الاستثمارات تتجاوز 100 مليون جنيهمحمود زكىكشف المهندس عز الهوارى، رئيس مجلس إدارة شركة «مام» لإدارة المشروعات، عن أن الشركة تستعد لتنفيذ مصنع جديد لتجميع الألواح الشمسية، باستثمارات تتجاوز 100 مليون جنيه، وتعكف حاليًّا على اختيار قطعة الأرض التى سيتم تنفيذ المشروع عليها.ومن المتوقع

الاستثمارات تتجاوز 100 مليون جنيه

محمود زكى

كشف المهندس عز الهوارى، رئيس مجلس إدارة شركة «مام» لإدارة المشروعات، عن أن الشركة تستعد لتنفيذ مصنع جديد لتجميع الألواح الشمسية، باستثمارات تتجاوز 100 مليون جنيه، وتعكف حاليًّا على اختيار قطعة الأرض التى سيتم تنفيذ المشروع عليها.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع فى إحدى مدن الصعيد على مساحة 10 آلاف متر تقريبًا.

وأكد الهوارى فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة ستقوم باستيراد كل الأجهزة والمعدات الخاصة بالإنتاج من الصين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت عملية إصدار الأوراق والتراخيص الخاصة بالمشروع خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى الحصول على رخصة إنتاجية باسم شركة يانجلى الصينية، وهى إحدى أكبر الشركات حول العام المتخصصة فى إنتاج الألواح الشمسية، خاصة أن «مام» لإدارة المشروعات حصلت على التمثيل التجارى للشركة فى مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما يعنى أن الجانب الصينى لديه ثقة كبيرة فى الشركة، وهو ما يتيح للشركة تصدير المنتج النهائى للمصنع تحت إسم يانجلى فى جميع دول العالم.

وأوضح الهوارى أن حجم الإنتاج المتوقع فى المرحلة الأولى من المشروع يصل إلى أكثر من 200 ميجاوات فى العام، مشيرًا إلى أن الحصول على الإنتاج باسم شركة يانجلى الصينية يعطى أفضلية إلى الشركة فى إنتاج محطات شمسية بأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل إلى %50 وبضمان يصل إلى أكثر من 20 عامًا.

ولفت رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استهداف وتعريف المواطن المصرى بأهمية تنفيذ محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل، وذلك لما له من فائدة استثمارية على الفرد خصوصًا أن الدولة تقوم حاليًا بشراء الكهرباء المنتجة من الأفراد، وهو ما يجعل هناك استثمار آمن ولمدة كبيرة من تنفيذ مشروع مثل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتابع الهوارى أنه وفور البدء فى عملية الإنتاج سوف تقوم الشركة بإعداد خطة تسويقية حقيقية على قطاعين، الأول تنفيذ المحطات للشركات، والثانى تنفيذ محطات صغيرة للأفراد.

وأشار إلى أن خطة الدولة فى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تصل إلى 2500 ميجاوات فى العام، بالإضافة إلى أن حجم العقود المبرمة مع الشركات لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لم تتجاوز 300 ميجاوات، وهو ما يجعل قطاع الطاقة المتجددة واعدًا من الجانب الاستثمارى.