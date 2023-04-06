ماليزيا : لا يوجد سببا يدعونا للاعتماد على الدولار فى جذب الاستثمارات

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إنه لا يوجد سببا يدعو دولة مثل ماليزيا إلى الاستمرار في الاعتماد على الدولار الأمريكي في جذب الاستثمارات إلى البلاد، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأشار إلى أن المفاوضات بين ماليزيا والدول الأخرى يجب أن تستخدم عملات البلدين، كاشفا أن بنك Negara Malaysia ( البنك المركزى) قدم اقتراحا لتطبيق الطريقة المذكورة في مسائل التجارة خلال زياراته إلى الصين باستخدام الرينجيت الماليزي واليوان الصيني.

ورأى أن “الأمر الأكثر أهمية يتعلق بإنشاء صندوق النقد الآسيوي والمرحلة الأولية التي اقترحتها كوزير للمالية والتي لم تلق استقبالا حسنا في آسيا لأن الدولار في ذلك الوقت كان قويا للغاية”، مبينا أن الصين منفتحة على اقتراحه بإنشاء صندوق النقد الآسيوي، لتقليل الاعتماد على الدولار أو صندوق النقد الدولي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستنضم إلى معظم البلدان التي لم تعد ترغب في استخدام الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية، قال إبراهيم: “مع القوة الاقتصادية للصين واليابان وما إلى ذلك، أعتقد أنه يجب التفاوض على هذا الاقتراح على الأقل بشأن صندوق النقد الآسيوي ويمكن استخدام الرينجت وعملات البلدان الأخرى”.