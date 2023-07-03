ماليزيا تخطط لاجتذاب الاستثمارات عن طريق تحسين سهولة ممارسة الأعمال 

قال وزير التجارة الماليزي ظفرول عبدالعزيز إن بلاده تعمل على تبسيط مهام وكالات ترويج الاستثمار لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لديها وتسريع منح الموافقة على إطلاق المشروعات التجارية.

أوضح ظفرول في إعلان عن إطلاق مشروع مشترك بين شركتي صناعة السيارات الماليزية “بروتون” (Proton) و”أبيكو هايتك” (Aapico Hitech) يوم الاثنين أن هدف وزارة التجارة هو توفير “رحلة بسيطة” لصالح المستثمرين من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات الواضحة لكل هيئة تمنح الموافقات.

تحسين سهولة ممارسة الأعمال

تسعى ماليزيا إلى الاستفادة من نقاط قوتها في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لجذب الاستثمارات وسط المنافسة من أقرانها في جنوب شرق آسيا.

أظهرت البيانات الرسمية أن ماليزيا جذبت 71.4 مليار رينغيت (15 مليار دولار) من الاستثمارات التي نالت الموافقة عليها في الربع الأول من عام 2023، بزيادة أكثر من 60% على أساس سنوي.

وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من نصف التدفقات.

قال ظفرول :”أود دعوة المستثمرين الحاليين والجدد لمشاركة خبراتهم واقتراحاتهم حول كيفية القضاء على نقاط الضعف وتحسين رحلة المستثمر بشكل كبير في ماليزيا”.