ماليزيا تحذر من إطلاق سباق تسلح في المنطقة جراء الاتفاق الأمريكي الأسترالي

سيؤدي الاتفاق إلى دفع القوى الأخرى للتصرف بجراءة أكبر في منطقة بحر الصين الجنوبي

عبرت ماليزيا، اليوم السبت، عن مخاوفها بشأن خطة أستراليا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية بموجب اتفاق جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة. وأكدت أن الاتفاق سيؤدي إلى إطلاق سباق تسلح نووي في منطقة المحيط الهادي الهندي.

إطلاق سباق تسلح في المنطقة

وبموجب الاتفاق ستبني أستراليا ثماني غواصات نووية بموجب اتفاق للشراكة الأمنية في منطقة المحيط الهادي الهندي كان من شأنه إثارة غضب الصين.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، في بيان: “سيؤدي الاتفاق إلى دفع القوى الأخرى للتصرف بجراءة أكبر في المنطقة، خصوصًا في منطقة بحر الصين الجنوبي”.

ولم يُشر البيان إلى الصين، لكن السياسة الخارجية لبكين في المنطقة يتزايد نزوعها لتلبية مصالحها على حساب الأطراف الأخرى، خصوصًا ما يتعلق بمزاعمها البحرية في منطقة بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد الطبيعية، إذ يتعارض الكثير منها مع ادعاءات ماليزيا الخاصة.

وأضاف البيان: “كدولة داخل منطقة الآسيان، تتمسك ماليزيا بمبدأ المحافظة عليها كمنطقة سلام وحرية وحياد”.

وحثّت ماليزيا جميع الأطراف على تجنب الاستفزاز وسباق التسلح في المنطقة.