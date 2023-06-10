ماليزيا تتسلم أول شحنة من واردات اللحم الكوري المذبوح وفقا للشريعة

بدأت كوريا الجنوبية تصدير لحم البقر، المعروف باسم “هانوو”، الذي حصل على شهادة الحلال، إلى ماليزيا، بحسب وكالة يونهاب.

قالت سفارة كوريا لدى ماليزيا إنها أقامت احتفالا في مطار كوالالمبور الدولي بمناسبة بوصول أول شحنة من لحم البقر الكوري المذبوح وفقا للشريعة الإسلامية إلى المطار بماليزيا.

وحضر الحفل السفير الكوري لدى ماليزيا يو سونغ-بيه ومسؤولون ماليزيون.

منذ عام 2016، سعت الحكومة الكورية الجنوبية لتصدير لحم البقر الكوري الحلال، ونجحت في الحصول على رخصة تصدير من الحكومة الماليزية في مارس من هذا العام.

وقالت السفارة إن تصدير لحم البقر الكوري الحلال إلى ماليزيا التي تقود صناعة الحلال في العالم، من المتوقع أن يمهد الطريق لتصدير مزيد من لحم البقر الكوري الحلال إلى الدول الإسلامية الأخرى التي تطلب شهادة الحلال.