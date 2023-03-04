ماليزيا.. الفيضانات تُجبر 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم

أدت الفيضانات الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة لأيام في ماليزيا فرار 40 ألف شخص من منازلهم في ولاية جوهور جنوب البلاد على الحدود مع سنغافورة، حسبما ذكرت وكلة رويترز نقلا عن مسؤولين ماليزيين.

ولقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم خلال الأسبوع الماضي.

وقال محمد نور سعد (57 عاما)، من سكان بلدة يونج بينج بمنطقة باتو باهات في جوهور، لرويترز “اعتدنا الاستعداد دائما لموسم الأمطار في نوفمبر وديسمبر “.

وأضاف: “كل منزل كان لديه قارب، ولكن الآن مع الطقس غير المتوقع، يبدو أننا لسنا مستعدين وأصبح الوضع فوضويا”.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن السلطات أقامت أكثر من مئتي ملجأ إغاثة للنازحين بسبب الفيضانات.

والفيضانات معتادة في ماليزيا خلال موسم الأمطار السنوي من أكتوبر الأول إلى مارس، لكن هطول الأمطار هذا الأسبوع جعل الكثيرين من سكان جوهور يتدافعون للعثور على مأوى.

وفي حين أن جوهور الأكثر تضررا، اجتاحت الفيضانات ولايات أخرى وتسببت في نزوح المئات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار الأيام المقبلة، معظمها في الولايات الجنوبية.