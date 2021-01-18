مالك «راديو شاك»: 47 مليار جنيه حجم سوق المحمول واكسسواراتها سنويا بمصر

قال الدكتور على طلبة رئيس مجلس إدارة شركة دلتا الشركة الأم لمحال راديو شاك، إن حجم سوق المحمول فى مصر ما بين هواتف ذكية واكسسوارات يبلغ 47 مليار جنيه سنويا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقدته رابطة من تجار المحمول والاكسسوار اليوم بمناسبة إطلاق أول مركز تجارى متخصص فى مبيعات الاكسسوار بالجملة، أن عدد الهواتف المبيعة سنويا يبلغ 18-19 مليون هاتف سنويا.

وأكد أن سوق المحول لم يتأثر بقوة خلال العام الجارى نتيجة جائحة كورونا، موضحا أن السوق شهدت حالة من الثبات مدفوعة باحتياج السوق المستمر للهواتف الجديدة.

وأوضح أن حجم مبيعات الاكسسوار حوالى 13% من إجمالى السوق بالاستناد على الاحصائيات العالمية حيث يبلغ سوق المحمول العالمى حوالى 60 مليار دولار من إجمالى 450 مليار دولار وهو سوق المحمول العالمية.