مالك «أملكو» يشيد بدور «الهجرة» في دعم أنشطة المستثمرين بمصر (فيديو)

أشاد الدكتور حسن الجراحي، مالك شركة “أملكو” للمنتجات الورقية، بجهود وزيرة الهجرة في دعم المستثمرين بالخارج وحثهم على الاستثمار في مصر، والقيام بجولات للقاء العديد من الوزراء والمسؤولين، تمهيدًا لإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على التوصية.

جاء ذلك أثناء افتتاح السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لجناح شركة “أملكو” للمنتجات الورقية والبلاستيكية، التي يمتلكها أحد أبرز المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية، يجيب الدكتور حسن الجراحي عن السؤال، موضحًا أن الدولة حريصة على متابعة ملف المستثمرين وتقديم مختلف التيسيرات لهم.

وكانت وزيرة الهجرة، قد شاركت في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة، المقام في الفترة من الثاني وحتى الرابع من الشهر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، كما تفقدت الجناح الخاص بالشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات “أملكو”، والتي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال المصري بالسعودية.

وقدم “الجراحي” شكره للسفيرة على تلبيتها دعوة المشاركة في افتتاح المعرض وزيارتها لجناح الشركة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد حدثًا مهمًا وتأكيدًا على دعم الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة، والاهتمام بالمستثمرين بالمصريين بالخارج، كما أهدى وزيرة الهجرة درع تكريم؛ تقديرًا لدعمها المستمر للمصريين بالخارج.

والفيديو التالي به جانب من مشاركة الوزيرة بالمعرض وحوارها مع الجراحي: