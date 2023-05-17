«مالتي كير» للأدوية تحقق 470 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

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«مالتي كير» للأدوية مبيعات بقيمة 470 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

نظمت شركة مالتي كير للصناعات الدوائية لقاءً علميا أعلنت خلاله طرح أدوية لعلاج أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني، “كيرديبين بلس” و “جليمباكير”.

وقالت الدكتورة رشا حسن، المدير التنفيذي للمكتب العلمي لشركة “مالتي كير”، إن “كيرديبين بلس” الذي تطرحه الشركة لعلاج أمراض الضغط هو بمثابة طفرة حقيقية في مجال علاج أمراض الضغط والكلى،

حيث إنه نتاج عمليات دمج بين نوعين من علاجات الضغط (lercanidipine plus enalapril)، وتم فيه تلافي الكثير من الأعراض الجانبية للعلاج التقليدي؛ مثل التأثير السلبي على أمراض الكلى وزلال البول وعدد من الأمراض الأخرى،

مؤكدة أن الشركة تحرص على توفير كل جديد بالسوق المصرية وتعظيم الفائدة لصالح المريض المصري.

وأكدت المدير التنفيذي للمكتب العلمي للشركة، أهمية “جليمباكير” لعلاج مرضى السكري، الذي يحتوي على مادة (Empagliflozin 10 & 25 mg) لما يوفره من فاعلية لعلاج وضبط ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأيضًا حماية للحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلي والكبد.