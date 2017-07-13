مالتيبلز مستشارًا ماليًا لصفقتى استحواذ بقيمة 300 مليون جنيه

بقطاع الرعاية الصحية ولصالح شركات محلية وأجنبيةأسماء السيد:تتولى شركة «مالتيبلز» للاستثمار، دور المستشار المالى لصفقتى استحواذ بقيمة تتراوح بين 230 و300 مليون جنيه، لصالح صناديق محلية وخليجية، خلال الفترة الراهنة.وكشف عمر الشنيطى، الرئيس التنفيذى للشركة، أن «مالتيبلز» ت

بقطاع الرعاية الصحية ولصالح شركات محلية وأجنبية



أسماء السيد:

تتولى شركة «مالتيبلز» للاستثمار، دور المستشار المالى لصفقتى استحواذ بقيمة تتراوح بين 230 و300 مليون جنيه، لصالح صناديق محلية وخليجية، خلال الفترة الراهنة.

وكشف عمر الشنيطى، الرئيس التنفيذى للشركة، أن «مالتيبلز» تتولى دور المستشار المالى لتنفيذ صفقة استحواذ على مستشفى بمحافظة الإسكندرية، لصالح صناديق استثمار محلية وخارجية، باستثمارات تترواح بين 150 و200 مليون جنيه.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»: نتولى حاليا مهام المستشار المالى لشركات تسعى لشراء مجموعة مراكز طبية فى القاهرة، بقيمة استثمارت تتراوح بين 80 و100 مليون جنيه.

وتعمل «مالتيبلز» بمجال الاستثمار والاستشارات المالية منذ 10 سنوات، فى مصر ودبى، ومملوكة لفريق الإدارة، وتملك فى مصر عدة استثمارات تابعة، منها سلاسل مكتبات «أ»، وشركة أساس العقارية.

وحول سلسة مكتبات «أ» التابعة، أشار الشنيطى إلى افتتاح 3 أفرع جديدة منذ عدة أسابيع، أحدها بالساحل الشمالى، والثانى بالإسكندرية، وآخر بالقاهرة بمنطقة التجمع الخامس.

وكشف عن اعتزام «أ» افتتاح فرعين آخرين بالخارج، خلال الربع الثالث من العام الحالى، أحدهما بالمملكة العربية السعودية، والثانى بإنجلترا بجانب الفرع الحالى بلندن، ليبلغ عدد الأفرع الخارجية 3 أفرع، مؤكدًا أن جميعها ستعمل بنظام «الفرنشايز».

وأشار إلى أن شركة «أساس» التابعة تتولى حاليًا دور المقاول لثلاثة مشروعات بالساحل الشمالى والتجمع الخامس، بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه.

ولفت إلى أن «أساس» تدرس شراء أراضٍ بمناطق الساحل والتجمع، لإنشاء مشروعات إسكان متوسط، دون الخوض فى مزيد من التفاصيل.

كان «الشنيطى» قد كشف سابقاً لـ«المال»، عن مفاوضات «مالتبيلز» للاستحواذ على شركة محلية تعمل بمجال الأغذية والمشروبات، إلا أنه أوضح أن المفاوضات توقفت وتم التراجع عن الصفقة.

وتأسست مالتبيلز عام 2005 بداخل السوق الإماراتى، وبدأت فى اختراق السوق المصرية، وتعمل فى مجال الاستثمار المباشر، وتقدم الاستشارات المالية سواء للشركات المهتمة باختراق السوق المحلية، أو الموجودة فعلياً.