مالتيبلز تدبر 1.7 مليار دولار للسخنة للبتروكيماويات

كشف عمر الشنيطى، المدير التنفيذى بشركة «مالتبليز» للاستثمارات والاستشارات المالية، أن شركته انتهت من تدبير تمويلات خارجية لصالح شركة “السخنة للبتروكيماويات” بنحو 1.7 مليار دوﻻر لمشروع إنشاء مصفاة بترول.

وكان الشنيطى، قد صرح لـ«المال» سابقًا، بتولى شركته دور المستشار المالى لمشروع إنشاء مصفاة بترول فى العين السخنة عبر شركة السخنة للبتروكيماويات، موضحا أن المستثمر الإستراتيجى بالمشروع هو عائلة الصقر الكويتية، كما أن هيئة العامة للبترول هى أحد الشركاء بالمشروع.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تلك التسهيلات الائتمانية من بعض البنوك اﻷجنبية والمحلية برعاية بنك صادرات أجنبى.

وقال إن شركته تتولى دور المستشار المالى المستقل، لصالح عدد من المستشفيات العامة وتحت التأسيس، موضحا أنها مستشار مالى لتدبير تمويلات قيمتها 120 مليون جنيه، ﻷحد المستشفيات تحت التأسيس فى السوق المحلية، واللازمة ﻹنهاء عملية التأسيس.

وأشار إلى أنه تم التفاوض بالفعل مع عدة بنوك، على أن يتم خلال الأسابيع القليله المقبلة توقيع العقود وتدبير التمويل قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن هذا المستشفى من المفترض أن يكون جاهزا لبدء العمل خلال الـ6 شهور المقبلة.

وتابع: كما نتولى دور المستشار المالى أيضًا لصالح مستشفى عامة بمدينة اﻹسكندرية، لعملية تخارج لمساهمين أساسيين، وزيادة رأسمال، رافضًا اﻹفصاح عن أى معلومات أخرى لها علاقة بتلك الصفقة.

وتأسست مالتبيلز عام 2005 بداخل السوق الإماراتية، وبدأت اختراق السوق المصرية، وتعمل فى مجال الاستثمار المباشر، وتقدم الاستشارات المالية سواء للشركات المهتمة باختراق السوق المحلية، أو الموجودة فعلياً.