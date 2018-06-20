«مالتبيلز» تدبر 150 مليون جنيه لمستشفى «EDEN» التخصصى

■ زكريا: بحث تمويل 500 مليون جنيه لصالح 3 مستشفيات محلية شريف عمر وأحمد على تولت شركة مالتبيلز للاستثمار، تدبير تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه لصالح مستشفى EDEN التخصصى، من خلال دخول مساهمين جدد على رأسهم مجموعة المركز الطبى الجديد NMC الإماراتية، بجانب عدد من المؤسسات العلاجية المحلية، فيما ت

■ زكريا: بحث تمويل 500 مليون جنيه لصالح 3 مستشفيات محلية

شريف عمر وأحمد على



تولت شركة مالتبيلز للاستثمار، تدبير تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه لصالح مستشفى EDEN التخصصى، من خلال دخول مساهمين جدد على رأسهم مجموعة المركز الطبى الجديد NMC الإماراتية، بجانب عدد من المؤسسات العلاجية المحلية، فيما تسعى مالتبيلز لتدبير تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه لصالح 3 مستشفيات أخرى.

وتأسست مالتبيلز 2005، بالسوق الإماراتية، وبدأت فى اختراق السوق المصرية بمجال الاستثمار المباشر، وتقدم الاستشارات المالية سواء للشركات المهتمة باختراق السوق المحلية، أوالموجودة فعلياً، ولديها شركات تابعة تجارة، منها أساس العقارية، وكويك وينز، ويتولى مجلس إدارتها عمر الشنيطى.

قال عمر زكريا، مساعد مدير الاستثمار بشركة مالتبيلز للاستثمار، إن الأخيرة تولت منذ فترة مهام المستشار المالى لتدبير تمويلات عبر دخول مساهمين جدد لمستشفى EDEN التخصصى بمدينة السادس من أكتوبر، والمملوك لإحدى الوزرات المحلية، والاتفاق مع مجموعة المركز الطبى الجديد NMC وبعض المؤسسات العلاجية المحلية لضخ استثمارات 150 مليون جنيه فى المستشفى.

أضاف زكريا فى تصريح لـ«المال»: «المستشفى كانت تحت التأسيس، ولكن قرارت الإصلاح الاقتصادى أدت لزيادة التكاليف، بما دفع الملاك للبحث عن دخول مساهمين جدد لتغطية ارتفاع التكاليف، ما نجحت فيه مالتبيلز والانتهاء من كل الأعمال الإنشائية وتشغيل المستشفى المختص بعلاج العظام، والعلاج الطبيعى.

يشير الموقع الإلكترونى لايدن للرعاية الصحية، إلى أن تأسيسها 2017، كمركز متخصص فى العلاج الطبيعى، والتأهيل والطب الرياضى، وجراحات العظام والعمود الفقرى، ومقام على مساحة تقارب 50 ألف متر مربع.

كانت مجموعة المركز الطبى الجديد NMC الإماراتية، عقدت تحالفا استثمارياً مع شركة ألاميدا القابضة التابعة للدكتور فهد خاطر، والمالكة لحصص بمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، وعلق زكريا على ذلك أن مستشفى EDEN هوأول استثمار للمجموعة الإماراتية فى السوق المصرية، تلاها تحالفها مع ألاميدا القابضة.

تأسست مجموعة المركز الطبى الجديد NMC الإماراتية عام 1975، من خلال إنشاء مجموعة مستشفيات فى أبوظبى، ولديها حاليا 1200 سرير، من خلال 11 مستشفى و15 مركزًا صحيًا، و3 مرافق للرعاية، ومركزين للعمليات الجراحية و13 مركزاً للخصوبة فى إمارات أبوظبى، والعين، والشارقة، ودبى، وأم القوين، كما تمتلك شركة علاجية بمسمى كلينك يوجين، فى برشلونة الإسبانية، وتسيطر على %51، من مجموعة فاكيه إيف العلاجية، ولديها أذرع أخرى بمجال الرعاية المنزلية فى الإمارات، وفقا للموقع الإلكترونى للشركة.

وعن باقى خطط مالتبيلز فى مجال الرعاية الصحية، قال زكريا، إن الشركة تولت تدبير تمويلات بقيمة 120 مليون جنيه، من أحد البنوك الحكومية، لصالح إحدى المستشفيات التخصصية حديثة التأسيس بالإسكندرية، فيما تتولى تدبير تمويلات فى حدود 500 مليون جنيه لصالح 3 مستشفيات موزعة بين القاهرة والإسكندرية.

استطرد مساعد مدير الاستثمار بشركة مالتبيلز للاستثمار: «نعتمد فى تدبير التمويلات بين أكثر من آلية سواء بدخول مساهمين جدد سواء من شركات علاجية أوصناديق استثمارية أوالحصول على قروض بنكية».

يشهد قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية رواجاً استثمارياً لافتاً منذ فترة، تزامنا مع الحديث عن قانون التأمين الصحى الشامل، الذى أدى لاهتمام رؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية باقتناص الفرص المتاحة فى القطاع، ما يظهر باستحواذ مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية على مستشفيات كليوباترا، والنيل بدراوى، والقاهرة التخصصى، والشروق، ودمجهم فى كيان واحد، فيما اشترت شركة علاج السعودية مستشفيات الأمل، وابن سينا بالقاهرة، والإسكندرية الدولى، وتسعى لإنشاء 4 مستشفيات جديدة، كما استحوذت على حصة حاكمة فى شركة كايرولاب للتحاليل، بجانب تأسيس شركة مينا هيلث كير، لإنشاء 15 مستشفى باستثمارات 3 مليارات جنيه.