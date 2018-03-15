ماك ميلان ودز تتعاقد مع 7 مصارف لتطبيق معيار IFRS9

❏ الشركة تجرى فحصًا نافيًا للجهالة للبنك الزراعى ضمن خطة الهيكلة سيد بدر تعاقدت شركة ماك ميلان ودز، للمحاسبة والاستشارات، مع 7 بنوك بالسوق المحلية، لتطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9، الذى من المقرر تطبيقه على مستوى القطاع، خلال العام المقبل. وأوضح هشام الأفندى، الشريك التنفيذ

❏ الشركة تجرى فحصًا نافيًا للجهالة للبنك الزراعى ضمن خطة الهيكلة

سيد بدر

تعاقدت شركة ماك ميلان ودز، للمحاسبة والاستشارات، مع 7 بنوك بالسوق المحلية، لتطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9، الذى من المقرر تطبيقه على مستوى القطاع، خلال العام المقبل.

وأوضح هشام الأفندى، الشريك التنفيذى للشركة، فى تصريحات لـ «المال»، إنه تم التعاقد مع بنوك: مصر، الكويت الوطنى، مصر إيران للتنمية، العربى الأفريقى الدولى، التعمير والإسكان، الزراعى المصرى، والاستثمار العربى.

و«IFRS9»، معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر، ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، وألزم البنك المركزى المصارف التى يبدأ عامها المالى فى الأول من يناير سنويا، بتطبيقه بدءا من 1 يناير2019، على أن يلتزم باقى البنوك بالتطبيق اعتبارا من يوليو2019.

وأشار الأفندى، إلى أن التطبيق يتطلب عمل محاسبى وتكنولوجى فى ذات التوقيت، لافتًا إلى أن الشركة تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة Advanced Financial Solution العالمية للحلول، على أن يختار البنك الحصول على الخدمتين، أو التعاون فى المجال المحاسبى، والاستعانة بشركة أخرى لتقديم الجانب التكنولوجى.

ولفت إلى أن البنك يتعاون مع البنك الزراعى، لإجراء فحص نافى للجهالة لبيان مواطن الضعف، وتحديد أبرز المحاور التى تحتاج البنك للتطوير، ضمن خطة إعادة الهيكلة، إلى جانب تطبيق المعيار الجديد، مؤكدًا أن وجود خسائر مرحلة فى بعض البنوك لن يمنع الالتزام بتعليمات المركزى، الخاصة بالمعيار الجديد.

يشغل الأفندى، عضوية اللجنة المشكلة بقرار من البنك المركزى، للمساعدة ومتابعة تطبيق البنوك للمعيار الجديد، وتتلقى اللجنة مقترحات من بنوك القطاع المصرفى حول التطبيق، كما تقدم أحيانًا التدريب المطلوب للموظفين المسئولين عنه.

وأشار الأفندى إلى أن اللجنة تلقت مئات الاستفسارات من بنوك القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بكيفية تصنيف العملاء حسب الحالة الائتمانية ومحاور أخرى يتطلبها المعيار الجديد، مؤكدًا أنها لا تقدم المشورات النظرية فقط، لكنها تساعد البنوك بشكل عملى لإنجاز المعيار فى الوقت المحدد.

وأوضح أن «IFRS9» يساعد البنوك على التدقيق فى اختيار عملاء الائتمان، والاحتياط مبكرًا لاحتمال حدوث حالات تعثر، مشيرا إلى أن البنوك الأجنبية قطعت 90% من مراحل التطبيق، نظرًا لتعاونها مع المجموعات المالكة.

وأضاف أن التطبيق يكون أيسر للبنوك صغيرة الحجم، نظرًا لمحدودية حجم أعمالها، وتستغرق وقتا أطول فى البنوك الحكومية الكبرى، فى ظل استحواذها على أكثر من نصف السوق المصرفية، وضخامة حجم أعمالها.

وشدد على ضرورة التواصل بين البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومصلحة الضرائب، بخصوص المعيار الجديد، حتى تكون تلك الجهات على علم تام به، أثناء التواصل مع البنوك، تحسبا لحدوث خلافات.