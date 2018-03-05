ماك أوبتك تدشن تحالفا مصريا فنلنديا لخدمة المشروعات التعليمية

نسمة بيومى وعمر سالم: دشنت شركة ماك أوبتك تحالفا اقتصاديا مع أكثر من 40 شركة معنية بتصدير المنظومة التعليمية الفنلندية حول العالم.قال الدكتور أحمد رضوان رئيس مجلس إدارة مجموعة ماك أوبتك للاستثمار، إن ماك أوبتك تدرس حاليا فكرة إنشاء مدارس تتبنى النظم التعليمية الفنلندية في كل من جمهور

نسمة بيومى وعمر سالم:



دشنت شركة ماك أوبتك تحالفا اقتصاديا مع أكثر من 40 شركة معنية بتصدير المنظومة التعليمية الفنلندية حول العالم.

قال الدكتور أحمد رضوان رئيس مجلس إدارة مجموعة ماك أوبتك للاستثمار، إن ماك أوبتك تدرس حاليا فكرة إنشاء مدارس تتبنى النظم التعليمية الفنلندية في كل من جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وتحديدا فى قارة إفريقيا.

وسيبدأ التحالف الجديد، والذي تم باختيار الدكتور أحمد رضوان رئيسا لمجلس إدارته في نقل نظام التعليم الفنلندى أولا في مصر و الشرق الأوسط و افريقيا وستتضمن أنشطة التحالف الجديد تجديد وإحلال عدد من المدارس الفنية الصناعية وإنشاء مدارس خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مركز لتأهيل وتدريب المعلمين المصريين الذين سيقومون بالتدريس في هذه المدارس مع نظرائهم الفنلنديين.

وأعرب رضوان عن سعادته في أن يكون هذا التحالف الجديد الذى يرأسه يعد المسئول عن تنفيذ هذه المشاريع التي قال أنها ستغير من النظرة التقليدية للتعليم واضاف ان الاختيار وقع على فنلندا لأنها أفضل دولة في مجال التعليم على مستوى العالم.

من جهته أوضح السيد ريستو فاهانين عن فخره بالعمل في مصر لما لها من تاريخ طويل وقال إن مصر علمت العالم كله منذ وقت بعيد وأشار إلى أنه يدخل في هذا التحالف ومعه عدد كبير من الشركات الفنلندية التي ستقوم بتقديم الخدمات المطلوبة – كل في مجاله – من أجل نجاح هذا المشروع.ولَم يعلن التحالف الجديد عن القيمة المادية لهذه المشروعات.