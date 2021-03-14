«ماك أوبتك» اليونانية توقع عقد إدارة وتشغيل وأحقية شراء إحدى القنوات الفضائية

وقعت شركة ماك أوبتك اليونانية عقدًا لإدارة وتشغيل إحدى القنوات الفضائية مع أحقية الشراء ضمن خطتها لاستثمار 100 مليون جنيه بقطاع الإعلام فى مصر.

وانفردت «المال» أكتوبر الماضى بخبر يفيد بدء شركة «ماك أوبتك» اليونانية مفاوضات على شراء إحدى القنوات الفضائية.

رئيس المجموعة لـ«المال»: بدء البث النصف الثانى من 2021 تحت مسمى «HBC».. ونجهز لتدشين موقع إخبارى باللغتين العربية والإنجليزية

أكد أحمد رضوان، الرئيس التنفيذى لمجموعة «ماك أوبتك» اليونانية لـ«المال»، أن بث القناة الجديدة ينتظر أن يبدأ خلال النصف الثانى من العام الحالى، مضيفًا أنه سيتم تغيير اسمها إلى HBC، تمهيدًا لتقديم المحتوى الجديد قريبًا.

وقال إن HBC ستكون قناة متنوعة المحتوى ما بين برامج ثقافية وعلمية ورياضية وطبية وفنية وتوك شو وغيرها، ومن المرتقب الإعلان عن الخطة التفصيلية لمحتوى القناة الفترة المقبلة.

وقال رضوان لـ«المال» إن الاستثمار بقطاع الإعلام المصرى سيبدأ عبر تلك القناة، تليها عدة قنوات أخرى للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية.

وأشار رضوان إلى أنه جارٍ تأسيس شركة جديدة، تعمل تحت مظلة ماك هولدنج، للإشراف والاستثمار بقطاع الإعلام فى مصر.

جدير بالذكر، أن «المال» انفردت أغسطس الماضى بنشر خبر اعتزام «ماك أوبتك» اليونانية تأسيس شركة قابضة فى مصر تحت اسم «ماك هولدنج»، تضم عدة شركات تابعة، ستعمل فى 4 أنشطة استثمارية بقطاعات البنوك، والإعلام، والتعليم، والصحة، وذلك برأسمال مدفوع يبلغ 100 مليون دولار.

وبخلاف القناة الجديدة، كشف رضوان عن أنه جارٍ التجهيز حاليًا لتدشين موقع إخبارى ناطق باللغتين العربية والإنجليزية، ضمن استثمار الشركة بالمجال الإعلامى، مرجحًا الانتهاء من تدشينه وبدء تشغيله خلال النصف الأول من العام الحالى.

وأوضح أن قرار الاستثمار فى مصر جاء لكونها سوقًا واعدة تتسم بمعدلات طلب مرتفعة، خاصة فى تلك القطاعات المستهدف اقتحامها.

وأكد رضوان أن الفترة الراهنة تشهد تيسيرًا ملحوظًا فى إجراءات الاستثمار، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، ما يمهد الطريق للتوسع بالسوق المصرية.

وتأسست «ماك أوبتك» عام 1995 وتعمل فى عدد من الدول، من بينها قبرص، وبلغاريا، وكندا، والعراق، وأبرز مجالات عملها صناعة الأسمنت، وتوريد السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية، والتكرير وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وتسعى للاستثمار بالسوق المصرية بعدة قطاعات متنوعة الفترة المقبلة.