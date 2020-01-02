«ماك أوبتك» اليونانية تستعد لطرح مناقصة على الشركات المصرية لتنفيذ مشروع تكرير بأوغندا

تستعد شركة «ماك أوبتك» اليونانية لطرح مناقصة مطلع العام الحالى لاختيار شركات مصرية متخصصة فى مجالات الاستشارات الهندسية والتصميمات والمقاولات، للاشتراك فى تنفيذ مشروع تكرير للنفط فى أوغندا.

قال أحمد رضوان المدير التنفيذى لـ «ماك أوبتك» فى مصر إنها دخلت تحالفا مع شركات أوغندية لتنفيذ المشروع الجديد، باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

ولفت فى تصريحات خاصة لـ»المال» إلى أن جزءا من تلك التمويلات سيتم تدبيرها ذاتيا من خلال الشركات المنفذة للمشروع، والجزء الآخر سيتوفر من خلال قروض بنكية من مؤسسات عالمية.

وكشف أن طاقات المشروع تبلغ نحو 300 ألف برميل خام يوميا، على أن يتم تنفيذ الدراسات الفنية والهندسية والتصاميم الخاصة بالمشروع خلال عام ونصف تقريبا، تبدأ بعدها الإنشاءات الفعلية منتصف عام 2021.

وقال إن «ماك أوبتك» تعتزم الاستعانة بشركات مصرية فى أعمال التصاميم وتنفيذ الدراسات والمقاولات لما لها من خبرة واسعة فى هذا المجال، مضيفا أن الحاكم فى اختيار الفائز بالمناقصة المرتقب طرحها هو سابقة أعمال وخبرات الشركات المتقدمة، فضلا عن السعر.

ولفت إلى أن الشركة حريصة على الانتشار فى الدول الأفريقية عبر مشروعاتها فى كل المجالات وعلى رأسها قطاع التكرير.

يذكر أن «ماك أوبتك» شركة يونانية تأسست عام 1995 وتعمل فى عدة دول من بينها «قبرص وبلغاريا وكندا والعراق»، وأبرز مجالاتها صناعة الأسمنت وتوريد السلع الغذائية والمستلزمات وتكرير البترول.

وكانت «ماك أوبتك» قد أعلنت عن مخطط لتنفيذ مشروع تكرير بمصر فى خليج السويس، باستثمارات 4.8 مليار دولار وقدرات تكريرية 250 ألف برميل خام يوميا، وتعكف حاليا على استكمال تنفيذ الدراسات الخاصة به، تمهيدا لبدء الإنشاءات والتنفيذ.