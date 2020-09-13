«ماك أوبتك» اليونانية تبدأ تأسيس 3 شركات جديدة مع هيئة سوق المال

بدأت مجموعة ماك أوبتك اليونانية إجراءاتها مع هيئة سوق المال لتأسيس 3 شركات جديدة تعمل بمجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتداول الأوراق المالية والتمويل العقارى، برأسمال مدفوع 350 مليون جنيه، وفقاً لتصريحات الدكتور أحمد رضوان، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات ماك أوبتك اليونانية لـ «المال».

بدأ النشاط قبل ختام العام الجارى تحت مظلة «ماك هولدنج القابضة»

وقال رضوان إن الشركات الثلاث الجديدة ستعمل تحت مظلة «ماك هولدنج القابضة» المرتقب إنهاء إجراءات تأسيسها قبل ختام العام الجارى.

وانفردت «المال» منذ أيام بخبر اعتزام «ماك أوبتك» اليونانية تأسيس شركة قابضة فى مصر تحت اسم «ماك هولدنج»، وتضم تحت مظلتها عدة شركات تابعة ستعمل فى 4 أنشطة استثمارية جديدة، هى الاستثمار البنكى والإعلام والتعليم والصحة، برأسمال 100 مليون دولار.

وكشف رضوان أن «ماك أوبتك» تكثف مساعيها للانتهاء من تأسيس الشركات الثلاث الشهر المقبل، لتبدأ واحدة أو اثنين منها النشاط الفعلى قبل ختام العام الجارى.

أحمد رضوان، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات ماك أوبتك اليونانية

وتابع: من الوارد التفكير فى طرح تلك الشركات فى البورصة فى مراحل لاحقة.

يشار إلى أن «ماك أوبتك» شركة يونانية تابعة للقطاع الخاص، تأسست عام 1995 وتعمل فى عدد من الدول من بينها قبرص وبلغاريا وكندا والعراق، وأبرز مجالات عملها صناعة الأسمنت، وتوريد السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية، والتكرير، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وتسعى للاستثمار بالسوق المحلية.

وقال رضوان إن تلك المجالات تقتحمها الشركة فى مصر لأول مرة، لكن لديها تجربة ناجحة بنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كندا.

وتابع: السوق المصرية واعدة، وقررنا ضخ استثمارات جديدة رغم أزمة كورونا وتبعاتها على مستوى العالم، خاصة مع الارتفاع المرتقب بمعدلات الطلب بالسوق المحلية بما يمثل فرصة للتوسع الاستثمارى، خاصة بمجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الشركة أعدت دراسات جدوى متكاملة لاقتحام تلك الأنشطة فى السوق المصرية، وتوقع تحقيق عوائد ومردود جيد منها فى تلك المجالات، مؤكداً أن الفترة الراهنة تشهد تيسيراً ملحوظاً فى الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمرين.