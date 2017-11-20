ماكينزى يفوز بإستراتيجية التجارى وفا مصر

سهير محمد حسم مكتب «بيكر ماكينزى» للاستشارات، المنافسة على صياغة إستراتيجية بنك «التجارى وفا مصر» خلال السنوات الخمس المقبلة، تزامنا مع إعلان البنك المغربى – قبل أيام - عن تغيير الاسم والعلامة التجارية من «باركليز – مصر» إلى «التجارى وفا…



سهير محمد

حسم مكتب «بيكر ماكينزى» للاستشارات، المنافسة على صياغة إستراتيجية بنك «التجارى وفا مصر» خلال السنوات الخمس المقبلة، تزامنا مع إعلان البنك المغربى – قبل أيام – عن تغيير الاسم والعلامة التجارية من «باركليز – مصر» إلى «التجارى وفا مصر» وقيامه بإجراء تعديلات فى مجلس الإدارة.

كان إسماعيل الدويرى، مدير عام مجموعة “وفا المغربية” قد كشف – فى تصريحات سابقة – عن سعى مصرفه بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للبنك فى مصر، المفاضلة بين كل من «ماكينزى»، و«أوليفير»، و «بى إس جى»، للعمل كمستشار لوضع خطة البنك فى السوق المحلية لمدة 5 سنوات.

وأعلنت المجموعة المغربية، مطلع مايو الماضى، عن الانتهاء من عملية شراء «باركليز مصر» فى صفقة تجاوزت 500 مليون دولار، وبدأت فى 3 نوفمبر الجارى، العمل تحت الاسم والعلامة التجارية الجديدة «التجارى وفا – مصر»، عبر 55 فرعا تغطى محافظات الجمهورية.

وعلمت “المال” أن البنك بدأ إرسال تقارير عمل يومية للبنك الأم بالمغرب، منذ بداية الشهر الجارى، كما تم الاتفاق على الملامح العامة لإستراتيجية التحرك فى السوق المصرية، وفى انتظار الخطة التفصيلية بالتعاون مع مكتب “بيكر آند ماكينزى” والتى تغطى السنوات الخمس المقبلة، وتشمل الهيكل الإدارى والوظيفى والنشاط المصرفى.

شهدت الإدارة التنفيذية للبنك عددا من التعديلات بعد الاعلان عن تنفيذ صفقة الاستحواذ “باركليز” شملت تعيين كل من ، عبد الرفيع الهاشمي، رئيسا لقطاعى التجزئة المصرفية والأعمال ، محمد حمليلي رئيسا لقطاع العمليات

بينما تم الإبقاء على كل من هلا صقر العضو المنتدب ، محمد شريف رئيس القطاع المالى ، سعيد الناضورى رئيس قطاع المخاطر ، محمود بهاء رئيس قطاع الخزانة ، تامر راغب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات ، شادى كمال رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى وشئون اللجنة التنفيذية ، سارة ابراهيم رئيس قطاع التسويق والشئون المؤسسية ، أمل موسى رئيس قطاع الشئون القانونية ، وليد وطنى رئيس قطاع الموارد البشرية

وتعمل المجموعة المغربية فى نحو 26 دولة، من خلال أكثر من 4 آلاف فرع مصرفى ويعمل بها نحو 19.400 موظفا، وتتولى إدارة محافظ ما يقرب من 8.8 مليون عميل، بينما تدير الذراع المصرية “التجارى وفا – مصر” عملياتها عبر 56 فرعا و 69 ماكينة صراف آلى، و 1.550 موظفا يخدمون قرابة 120 ألف عميل، وفق بيانات على الموقع الإلكترونى للبنك.

وتركز الإستراتيجية المستقبلية للبنك المصرى، على تقديم خدمات تمويلية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و تسعى إلى نقل خبرات المجموعة فى 26 سوقا أفريقية وأوروبية لخدمة الشركات المحلية، والإقليمية العاملة فى مصر، فى مجالات تمويل المشروعات، والخدمات الاستشارية، وتقييم مخاطر السوق والتمويل التجارى، وفق تصريحات لمدير عام المجموعة الأم إسماعيل الدويرى، خلال مشاركته فى مؤتمر “يورومنى” سبتمبر الماضى.