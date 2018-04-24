ماكورد: التأمين متناهى الصغر استثمار في المستقبل

الشاذلى جمعة:طالب مايكل ماكورد الرئيس التنفيذي لمركز التأمين متناهى الصغر بشركة "MILLIMAN" شركات التأمين باعتبار التأمين متناهى الصغر استثمارا في المستقبل وعدم انتظار جنى الأرباح منه فورا بل الصبر لحين زيادة أعداد العملاء.وأضاف ماكورد خلال الجلسة الأخيرة للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحيا

الشاذلى جمعة:

طالب مايكل ماكورد الرئيس التنفيذي لمركز التأمين متناهى الصغر بشركة “MILLIMAN” شركات التأمين باعتبار التأمين متناهى الصغر استثمارا في المستقبل وعدم انتظار جنى الأرباح منه فورا بل الصبر لحين زيادة أعداد العملاء.

وأضاف ماكورد خلال الجلسة الأخيرة للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة على ضرورة انفاق شركات التأمين على التأمين متناهى الصغر وتجهيز بنيتها التكنولوجية والوصول للعملاء حيث يتواجدون ودراسة احتياجاتهم بدقة ووضع خطة لتصممي المنتجات لتلبى الطلب الحقيقى.

ولفت إلى نجاح تجربة التأمين متناهى الصغر فىم صر في اصدار شهادة “أمان” عبر شركة “مصر لتأمينات الحياة” و4 بنوك وقامت ببيع مليون وثيقة منذ إصدارها مشيرا إلى ضرورة وجود آليات فعالة لتوزيع الوثائق وتدريب الوسطاء على هذا الفرع التأمينى ومساعدة العملاء في إدارة مخاطرهم.