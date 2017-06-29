ماكلارين للسيارات تتوقع ارتفاع أرباحها 70% للمرة الثانية

خالد بدر الدين تتوقع شركة ماكلارين أوتوموتيف البريطانية للسيارات الفاخرة والرياضية أن تقفز الأرباح لأكثر من 70% لتسجل أداء قياسيا مرة أخرى هذا العام، بعد أن حققت زيادة فى أرباحها قبل خصم الضرائب بلغت 70% العام الماضى مع ارتفاع مبيعاتها إلى أعلى مستوى فى تاريخها. وذكرت وكالة رويترز إن شركة ماكلارين

خالد بدر الدين

تتوقع شركة ماكلارين أوتوموتيف البريطانية للسيارات الفاخرة والرياضية أن تقفز الأرباح لأكثر من 70% لتسجل أداء قياسيا مرة أخرى هذا العام، بعد أن حققت زيادة فى أرباحها قبل خصم الضرائب بلغت 70% العام الماضى مع ارتفاع مبيعاتها إلى أعلى مستوى فى تاريخها.

وذكرت وكالة رويترز إن شركة ماكلارين التى أسسها عام 1963 بروس ماكلارين، واشتهرت بانتصاراتها فى سباقات فورميولا، وأن للسيارات السريعة قفزت مبيعاتها العام الماضى بأكثر من 100 % لتصل إلى 3286 وحدة لترتفع أرباحها إلى حوالى 9.2 مليون جنيه إستيرلينى ( 12 مليون دولار ).

وأسست شركة ماكلارين فى عام 2010 وحدة منفصلة أطلقت عليها اسم ماكلارين أوتوموتيف لمنافسة شركات عالمية مثل فيرارى وأستون مارتين فى مجال السيارات الرياضية السريعة والفاخرة.

وتتوقع ماكلارين أوتوموتيف ارتفاع مبيعاتها إلى أكثر من 4500 وحدة بحلول عام 2022 مع ابتكار موديلات جديدة مثل الجيل الثانى من سوبر Super Series وأول سيارة رياضية بسطح متحرك من سلسلة Sports Series السريعة يجعلها مكشوفة أو مغطاة.