«ماكرو فارما» تخطط لطرح 100 مليون دولار من أسهمها فى البورصة

تعتزم شركة ماكرو فارما للأدوية طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من عام 2020، وذلك عقب ارتفاع حصتها فى السوق المحلية.

وكشف أحمد راضى، مدير بشركة ألتا سمبر للاستثمار المباشر، التى تمتلك %60 من أسهم ماكرو فارما للأدوية ، أن شركته تعتزم طرح حصة من أسهمها فى “ماكرو فارما” خلال الربع الأخير من عام 2020 أو الربع الأول من 2021، بعد نمو أعمالها وفقًا لخطة الاستثمار الموضوعة عند الاستحواذ عليها فى 2016.

يُذكر أن «المال» كانت قد نشرت فى ديسمبر 2016 خبرا عن اتفاق بين «ماكرو القابضة» و«ألتا سمبر الإنجليزية»، استحوذت بمقتضاه الأخيرة على حصة من «ماكرو فارما» فى صفقة تمت تحت إدارة “سى آى كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية.

الشركة ترفع حصتها إلى %15 من سوق المستحضرات.. وأعمالها تقارب 750 مليون جنيه

وأضاف راضى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «ماكرو فارما» رفعت حصتها السوقية إلى %15 من سوق المستحضرات الطبية، لافتًا إلى أن حجم أعمالها يتخطى حاجز 750 مليون جنيه.

وأوضح مدير الاستثمار المباشر فى «ألتا سمبر»، أن حجم الطرح المحتمل سيصل إلى 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن شركته ستنتهى من تعيين أحد بنوك الاستثمار كمدير لعملية الطرح خلال فبراير المقبل.

وتنتج شركة ماكرو نحو 64 مستحضر تجميل، وتصدر منتجاتها لنحو 9 دول بإفريقيا والشرق الأوسط، ولديها 750 موظفا، وأسسها دكتور أحمد النايب ودكتور محمد صبحى.

وأشار راضى إلى أن استراتيجية «ألتا» الاستثمارية تعتمد على شراء حصص أغلبية بالشركات المنتمية لقطاعى الرعاية الصحية والاستهلاكى ، وتطويرها بشكل يحقق عوائد استثمارية جيدة، مع التخارج منها لاحقًا. جدير بالذكر أن «ألتا سمبر كابيتال» شركة متخصصة فى الاستثمار المباشر بقطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكى بعدد من الأسواق النامية، خاصة أفريقيا، وافتتحت مكتبها بالقاهرة فى مايو 2018