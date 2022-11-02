«ماكرو جروب» تقفز بمبيعاتها إلى 520 مليون جنيه في 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ، ارتفاع مبيعاتها بنسبة 25% إلى 520.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 417.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج ماكرو جروب المرسلة للبورصة الأربعاء، ارتفاع صافى أرباحها إلى 129.4 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 106.8 مليون جنيه خلال عام 2021 بنسبة نمو 21% تقريبًا.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 023 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.18 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة صعود 25% تقريبًا.

ماكرو جروب تطلق 19 مستحضرا دوائيا جديدا بالأسواق حتى سبتمبر الماضى

ونجحت الشركة في إطلاق 19 مستحضرا طبيا جديدا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، منهم 9 منتجات جرى إطلاقها في الربع الثالث منفردا، وفقًا لإفصاح تفسيرى مرسل للبورصة .

ونجحت الشركة في طرح 21 منتجا طبيا جديدا خلال العام الماضى 2021، شملت منتجات العناية بالفم تحت العلامة التجارية “Denton”، وجهاز جديد للتدليك بالصقيع،وهو أول جهاز من نوعه فى السوق المصرى.

وأظهرت أول نتائج أعمال سنوية بعد طرح ماكرو جروب فى البورصة،ارتفاع مبيعاتها بنسبة 38% إلى 594.3 مليون جنيه خلال العام الماضى عام 2021.

وكشفت النتائج السنوية المرسلة للبورصة (6 مارس) ارتفاع صافى أرباحها إلى 148 مليون جنيه تقريبا خلال العام الماضى مقارنة بأرباح بلغت 135 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 9.5% تقريبًا.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.23 جنيه خلال العام السابق 2020، بنسبة صعود 13% تقريبًا.

وعزت الشركة نمو نتائج أعمال العام الماضى إلى نجاح استراتيجيتها فى تحسين مزيج باقة المنتجات عبر تنمية مبيعات الوحدات البيعية الأعلى قيمة وسعرا بالتوازى مع تعديل سياسات التسعير بما يناسب كافة شرائح المستهلكين.

ارتفاع حصة الشركة من سوق المستحضرات الطبية في مصر إلى 24% عام 2021

د.أحمد النايب رئيس مجلس الإدارة

وأشارت إدارة الشركة إلى ارتفاع حصتها السوقية فى سوق المستحضرات الطبية فى مصر إلى 24.3% خلال العام الماضى 2021، وفقا لإفصاح مفسر لنتائج الأعمال السنوية مرسل للبورصة آنذاك.

ووافق مجلس إدارة ماكرو جروب فى 26 مايو الماضى على الاستحواذ على شركة زيمر مصر الدولية لتجارة الأدوية بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق (14 فبراير الماضى) عن دراستها بعض الفرص الاستثمارية فى السوق فى إطار خطة التوسع المعتمدة من مجلس الإدارة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الفرص مازالت فى محل الدراسة وسيجرى بدء التفاوض حول أفضل واحدة منها فور الانتهاء من مناقشتها جميعا.

ماكرو طرحت 45.8% من أسهمها في البورصة مطلع العام بقيمة 1.28 مليار جنيه

وطرحت ماكرو جروب 45.8% من أسهمها في البورصة المصرية في شهر يناير الماضى بقيمة إجمالية 1.28 مليار جنيه،وبدء التداول على السهم اعتبارا من جلسة 10 فبراير الماضى.

وقسمت الشركة الطرح على شريحتين ،الأولى طرح خاص لنحو 251.2 مليون سهم (تمثل غالبية الطرح)، وجرى عرضه للهيئات والمستثمرين الأفراد من ذوى الملاءة المالية وكذلك أصحاب الخبرة فى مجال الأوراق المالية، وجرى تغطيته بمعدل 1.79 مرة.

بينما بلغت الشريحة المخصصة للطرح العام حوالي 13.2 مليون سهم تقريبا،أتيحت للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وجرى تغطيتها بمعدل 102 مرة .

وقالت ماكرو جروب فى تصريحات سابقة للمال إنها تستهدف جمع حصيلة تقدر بنحو 100 مليون دولار من عملية طرح أسهمها في البورصة المصرية.

وحاولت ماكرو جروب طرح أسهمها فى البورصة أبريل 2021، واستوفت الموافقات اللازمة، كما أفصحت عن نشرة الطرح بالتفصيل، وحددت مواعيد للطرح الخاص والعام ،لكنها قررت تأجيل الطرح كليا لظروف السوق.

تأسست الشركة عام 2005، كشركة تضامن ، ثم تغير شكلها القانونى عام 2010 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل فى مجال إنتاج المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.