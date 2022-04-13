«ماكرو جروب» تعلن مواعيد صرف أرباح المساهمين بقيمة 0.069 جنيه للسهم

أعلنت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، توزيع توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.069 جنيه للسهم على أن يبدء صرفها اعتبارا من 28 أبريل الجارى.

وقالت ماكرو جروب فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة الأربعاء،إن الحق فى الكوبون النقدى رقم (1) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 24 أبريل .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق (22 مارس) على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون جنيه تقريبا، كما أقرت عمومية الشركة هذا التوزيع فى اجتماع 31 مارس .

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها بنسبة 38% إلى 594.3 مليون جنيه خلال العام الماضى عام 2021، فى أول نتائج أعمال بعد طرحها فى البورصة .

وارتفع صافى أرباحها إلى 148 مليون جنيه تقريبا خلال العام الماضى مقارنة مع أرباح بلغت 135 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 9.5% تقريبًا، وفقا لنتائج الأعمال المرسلة للبورصة 6 مارس الماضى.

ماكرو جروب: ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه حتى ديسمبر الماضى

شركة «ماكرو جروب» للمستحضرات الطبية،

كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.23 جنيه خلال العام السابق 2020، بنسبة صعود 13% تقريبًا.

وعزت الشركة نمو نتائج أعمال العام الماضى إلى نجاح استراتيجيتها فى تحسين مزيج باقة المنتجات عبر تنمية مبيعات الوحدات البيعية الأعلى قيمة وسعرا بالتوازى مع تعديل سياسات التسعير بما يناسب كافة شرائح المستهلكين.

وأشارت إدارة الشركة إلى ارتفاع حصتها السوقية فى سوق المستحضرات الطبية فى مصر إلى 24.3% خلال العام الماضى 2021، وفقا لإفصاح ثانى مفسر لنتائج الأعمال.

ونجحت الشركة فى طرح 21 منتجا طبيا جديدا خلال العام الماضى 2021، شملت منتجات العناية بالفم تحت العلامة التجارية “Denton”، وجهاز جديد للتدليك بالصقيع، وهو أول جهاز من نوعه فى السوق المصرية.

ماكرو طرحت جزءا من أسهما فى البورصة بقيمة 1.28 مليار جنيه فبراير الماضى

البورصة المصرية

وطرحت ماكرو جروب 45.8% من أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر فبراير الماضى (بعد تأجيله العام الماضى)، وبدء التداول على السهم اعتبارا من جلسة 10 فبراير الماضى.

وقسمت الشركة الطرح على شريحتين، الأولى طرح خاص لنحو 251.2 مليون سهم (تمثل غالبية الطرح)، وجرى عرضه للهيئات والمستثمرين الأفراد من ذوى الملاءة المالية وكذلك أصحاب الخبرة فى مجال الأوراق المالية، وجرى تغطيته بمعدل 1.79 مرة.

بينما بلغت الشريحة المخصصة للطرح العام حوالي 13.2 مليون سهم تقريبا،أتيحت للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وجرى تغطيتها بمعدل 102 مرة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية فى 8 فبراير الماضى عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم “ماكرو جروب” للمستحضرات الطبية بقيمة إجمالية قدرها 1.28 مليار جنيه تقريبا.

وقالت ماكرو جروب فى تصريحات سابقة للمال إنها تستهدف جمع حصيلة تقدر بنحو 100 مليون دولار من عملية طرح أسهمها في البورصة المصرية.

وحاولت ماكرو جروب طرح أسهمها فى البورصة أبريل 2021، واستوفت الموافقات اللازمة، كما أفصحت عن نشرة الطرح بالتفصيل، وحددت مواعيد للطرح الخاص والعام، لكنها قررت تأجيل الطرح كليا لظروف السوق.

وتأسست الشركة عام 2005، كشركة تضامن، ثم تغير شكلها القانونى عام 2010 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل فى مجال إنتاج المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل، وفقا للمعلومات الواردة فى نشرة الطرح أبريل الماضى.

وتعتبر شركة ألتا سيمبر للاستثمار المباشر (انجليزية) المساهم الأكبر فى ماكرو للمستحضرات حاليا، وتعتزم تأسيس صندوق استثمارى بقيمة 200 مليون دولار من حصيلة الطرح فى البورصة.

خطة لشراء أسهم خزينة فى حدود 10% خلال ثلاثة أشهر لدعم السهم

وأعلنت الشركة فى 17 مارس الماضى عن خطة لشراء أسهم خزينة فى حدود 10% من رأس المال بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى السوق.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك،إن عمليات الشراء ستجرى خلال فترة ثلاثة بدأت من 15 مارس الماضى وتنتهى 14 يونيو القادم.

ومن المقرر أن تقوم شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية بدور سمسار الشراء على أن تجرى العمليات من خلال السوق المفتوح بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول محل التنفيذ.

ونوهت الشركة إلى أن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية متوقعة أثرا إيجابيا على السهم خلال الفترة القادمة، وفقا للإفصاح.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.