ماكرو جروب تستحوذ على شركة لتجارة الأدوية بقيمة 3 ملايين جنيه

وافق مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ، على الاستحواذ على شركة زيمر مصر الدولية لتجارة الأدوية بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وقالت ماكرو جروب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد إن هذه الموافقة حصلت باجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 26 مايو الجارى.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق (14 فبراير الماضى) عن دراستها بعض الفرص الاستثمارية فى السوق فى إطار خطة التوسع المعتمدة من مجلس الإدارة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الفرص مازالت فى محل الدراسة وسيجرى بدء التفاوض حول أفضل واحدة منها فور الانتهاء من مناقشتها جميعا.

ماكرو جروب تستحوذ على 24.3% من السوق بمبيعات 594 مليون جنيه

وأظهرت أول نتائج أعمال سنوية بعد طرح ماكرو جروب فى البورصة،ارتفاع مبيعاتها بنسبة 38% إلى 594.3 مليون جنيه خلال العام الماضى عام 2021،

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة (6 مارسس) ارتفاع صافى أرباحها إلى 148 مليون جنيه تقريبا خلال العام الماضى مقارنة بأرباح بلغت 135 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 9.5% تقريبًا.

كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.23 جنيه خلال العام السابق 2020، بنسبة صعود 13% تقريبًا.

وعزت الشركة نمو نتائج أعمال العام الماضى إلى نجاح استراتيجيتها فى تحسين مزيج باقة المنتجات عبر تنمية مبيعات الوحدات البيعية الأعلى قيمة وسعرا بالتوازى مع تعديل سياسات التسعير بما يناسب كافة شرائح المستهلكين.

وأشارت إدارة الشركة إلى ارتفاع حصتها السوقية فى سوق المستحضرات الطبية فى مصر إلى 24.3% خلال العام الماضى 2021، وفقا لإفصاح ثانى مفسر لنتائج الأعمال.

ونجحت الشركة في طرح 21 منتجا طبيا جديدا خلال العام الماضى 2021، شملت منتجات العناية بالفم تحت العلامة التجارية “Denton”، وجهاز جديد للتدليك بالصقيع،وهو أول جهاز من نوعه فى السوق المصرى.

ماكرو طرحت 45.8% من أسهمها في البورصة بقيمة 1.28 مليار جنيه

وطرحت ماكرو جروب 45.8% من أسهمها في البورصة المصرية في شهر يناير الماضى بقيمة إجمالية 1.28 مليار جنيه،وبدء التداول على السهم اعتبارا من جلسة 10 فبراير الماضى.

وقسمت الشركة الطرح على شريحتين ،الأولى طرح خاص لنحو 251.2 مليون سهم (تمثل غالبية الطرح)، وجرى عرضه للهيئات والمستثمرين الأفراد من ذوى الملاءة المالية وكذلك أصحاب الخبرة فى مجال الأوراق المالية، وجرى تغطيته بمعدل 1.79 مرة.

بينما بلغت الشريحة المخصصة للطرح العام حوالي 13.2 مليون سهم تقريبا،أتيحت للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وجرى تغطيتها بمعدل 102 مرة .

وقالت ماكرو جروب فى تصريحات سابقة للمال إنها تستهدف جمع حصيلة تقدر بنحو 100 مليون دولار من عملية طرح أسهمها في البورصة المصرية.

وحاولت ماكرو جروب طرح أسهمها فى البورصة أبريل 2021، واستوفت الموافقات اللازمة، كما أفصحت عن نشرة الطرح بالتفصيل، وحددت مواعيد للطرح الخاص والعام ،لكنها قررت تأجيل الطرح كليا لظروف السوق.

تأسست الشركة عام 2005، كشركة تضامن ، ثم تغير شكلها القانونى عام 2010 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل فى مجال إنتاج المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.