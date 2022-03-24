بورصة وشركات

«ماكرو جروب» تخطط لصفقات استحواذ بقطاع «المكملات» بتمويلات ذاتية فى 2022

الدكتور أحمد النايب فى حوار مع «CEO Level» اليوم:
أحمد علي 9:30 ص, الخميس, 24 مارس 22 9:30 ص, الخميس, 24 مارس 22

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كشف الدكتور أحمد النايب ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، أن الشركة تُخطط لإبرام صفقات استحواذ على شركات عاملة بمجال المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية خلال العام الجارى.

«سى آى كابيتال» ساهمت فى دخول «ألتا سمبر» و«كينجسواى» لهيكل الملكية

وأضاف النايب، فى حواره مع برنامج «CEO Level» الذى يُذاع مساء اليوم -الخميس- على قناة جريدة «المال» على موقع «يوتيوب»، أن «ماكرو جروب» تدرس بعض الفرص خلال الفترة الراهنة، للاستقرار على أفضلها، مؤكدًا أن الشركة لا تستهدف عدد محدد من الاستحواذات ولكنها تسعى لضم الكيانات التى توفر قيمة مضافة لنشاط الشركة.

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وأكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة «ماكرو جروب» للمستحضرات الطبية، أن الشركة تمتلك السيولة اللازمة لتمويل كل الصفقات المستهدفة خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن شركته لا تتحمل أى قروض أو ديون بنكية تقريبًا.

وكشف النايب للبرنامج الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، تفاصيل عملية تحول الشركة من الفئة العائلية إلى الشكل المؤسسى، ومرحلة دخول صناديق الاستثمار الإنجليزية «ألتا سمبر كابيتال» و«كينجسواى» فى هيكل الملكية، بالإضافة إلى دور «سى آى كابيتال» فى تلك العملية.

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وأشاد النايب بدور المؤسسات الاستثمارية الأجنبية فى تحول الشركة واحتلالها مركز الريادة بسوق المستحضرات الطبية، إذ ارتفعت مبيعاتها من مستويات 240 مليون جنيه فى عام 2018، إلى 600 مليون جنيه فى عام 2021.

وتطرق إلى بداية تأسيس الشركة مرورًا بمرحلة التصنيع لدى الغير، وصولًا إلى طرح الشركة فى البورصة وتخارج بعض المساهمين.

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وأفصح النايب عن أن شركته لا تُخطط إلى توسعات جديدة على صعيد المصانع فى ظل امتلاكها طاقة إنتاجية كبيرة غير مستغلة، مشيرًا إلى أنها تعمل بنحو %30  أو أكثر من طاقتها الإنتاجية الحالية.

يُذكر أن «ماكرو جروب» هى صاحبة آخر الطروحات فى البورصة المصرية، فى فبراير الماضى، إذ تم تنفيذ الطرحين العام والخاص، بقيمة إجمالية 1.28 مليار جنيه، لعدد 264.51 مليون سهم بنسبة %45.8 من إجمالى أسهمها أسهم بسعر 4.85 جنيه.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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