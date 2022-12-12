«ماكرو جروب» تحقق مبيعات بقيمة 206 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «ماكرو جروب» مبيعات بقيمة 206 مليون جنيه في سوق الدواء المصري خلال الربع الأول من عام 2022.

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ، ارتفاع مبيعاتها بنسبة 25% إلى 520.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 417.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج الشركة المرسلة للبورصة الأربعاء، ارتفاع صافى أرباحها إلى 129.4 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 106.8 مليون جنيه خلال عام 2021 بنسبة نمو 21% تقريبًا.

«ماكرو جروب» تطلق 19 مستحضرا طبيا خلال العام الحالي

ونجحت الشركة في إطلاق 19 مستحضرا طبيا جديدا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، منهم 9 منتجات جرى إطلاقها في الربع الثالث منفردا، وفقًا لإفصاح تفسيرى مرسل للبورصة .

كما طرحت 21 منتجا طبيا جديدا خلال العام الماضى 2021، شملت منتجات العناية بالفم تحت العلامة التجارية “Denton”، وجهاز جديد للتدليك بالصقيع،وهو أول جهاز من نوعه فى السوق المصرى.

وأظهرت أول نتائج أعمال سنوية بعد طرح ماكرو جروب فى البورصة،ارتفاع مبيعاتها بنسبة 38% إلى 594.3 مليون جنيه خلال العام الماضى عام 2021.

وكشفت النتائج السنوية المرسلة للبورصة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 148 مليون جنيه تقريبا خلال العام الماضى مقارنة بأرباح بلغت 135 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 9.5% تقريبًا.