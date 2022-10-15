«ماكرو» تُخطط لطرح منتج جديد للعناية بالفم الفترة المقبلة

قال دكتور أحمد النايب، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة “ماكرو جروب للمستحضرات الطبية”، إن الشركة تُخطط لطرح منتج جديد من منتجات العناية بالفم والأسنان الفترة المقبلة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة منذ ساعات قليلة، أن منتجات العناية بالفم تُشكل جزءا من باقة المستحضرات الإجمالية التي تطرحها “ماكرو” في السوق المحلية .

وعلى جانب آخر، قال النايب إن ماكرو تطرح منتجاتها للبيع في العديد من الأسواق الخارجية بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال التصدير .

وأقامت “ماكرو كابيتال” أمس الجمعة احتفالية بمرور حوالي 15 عاما على طرح منتج OROVEX للعناية بالفم، وتأسست الشركة بعام 2002 وتم طرح جزء من أسهمها في البورصة المصربة منذ شهور.

وكانت شركة “ماكرو جروب” أعلنت مؤخرًا عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الحالى، والتى حققت خلالها ارتفاعًا فى الأرباح بنحو %75 وسجلت حوالى 71.3 مليون جنيه، مقارنة مع 40.7 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى.