«ماكرو» تعتزم إضافة خط جديد للسوائل بداية العام القادم

تُخطط شركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال» لإضافة خط إنتاج جديد ببداية العام المقبل 2023 لإنتاج السوائل، إلى جانب السعى لمضاعفة طاقتها بمعدلات كبيرة.

قال الدكتور أحمد النايب المؤسس، رئيس مجلس الإدارة بشركة «ماكرو»، إن الشركة لديها خطة توسعية كبيرة خلال العام المقبل 2023، تستهدف من خلالها مضاعفة طاقتها الانتاجية، للاستفادة من ندرة المنتجات المستوردة فى السوق المحلية حاليًا بضغط ضوابط الاستيراد.

ولفت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة تُجرى خلال الوقت الحالية عملية تطوير خطوط الإنتاج الخاصة بها، وبدأت بخط الكريمات.

وأوضح أن «ماكرو» تمتلك خطين لانتاج الكريمات، وأضافت واحدًا جديدًا يعمل بتكنولوجيا متطورة حديثًا، مشيرًا إلى أن ذلك ضاعف الطاقة الإنتاجية من 24 قطعة لتصل إلى 150 فى الدقيقة الواحدة.

وعلى جانب آخر، كشف «النايب» أن الشركة تُخطط لطرح من 30 : 50 منتج جديد خلال العام المقبل 2023 متضمنة مجموعة من المستحضرات الخاصة بها، والمكملات الغذائية.

وفيما يتعلق بالصادرات لفت إلى أنها تُمثل حاليًا حوالى %5 من إجمالى إنتاجها، وتستهدف الشركة زيادتها خلال العام القادم للاستفادة من سعر الدولار.

وعلى صعيد الزيادة السعرية الخاصة بالشركة، لفت إلى أن «ماكرو» ستدرس إجراء زيادات سعرية الفترة المقبلة بناء على أوضاع السوق أو التكلفة وسعر الدولار.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «ماكرو» جروب أقامت مساء الجمعة الماضية مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بمرور 15 عاما على منتجها «OROVEX» للعناية بالفم والأسنان، والذى يتم طرحهُ فى السوق بـ9 أنواع مختلفة.

وفى هذا الإطار قال أحمد النايب، إن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة بمنتجات العناية بالفم والأسنان، من خلال طرح منتج جديد.

ولفت إلى أن الحصة السوقية لشركة «ماكرو» من المستحضرات التجميلية فى السوق المصرية تبلغ حوالى %24 عن 2021 حسب تقرير IQVIA فيما تصل معدلات النمو السنوية لديها من 30 إلى 40 %.

وتأسست شركة «ماكرو جروب» عام 2002 وتحولت من كيان عائلى إلى مؤسسى، بدخول مجموعة من صناديق الاستثمار الخارجية إلى هيكل ملكيتها، قبل إتمام عملية طرحها فى البورصة المصرية بداية العام الجارى.

وكانت شركة «ماكرو جروب» أعلنت مؤخرًا عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الحالى 2022، والتى حققت خلالها ارتفاعًا فى الأرباح بنحو %75، وسجلت حوالى 71.3 مليون جنيه، مقارنة مع 40.7 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى 2021.