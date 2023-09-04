«ماكرو» تطرح 20 منتجا جديدا منذ بداية 2023 وتسعى لزيادة معدلات التصدير

قال الدكتور أحمد النايب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة “ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال” إنها طرحت نحو 20 منتجًا جديدًا فى السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجارى فى إطار خططها التوسعية.

وأوضح أن “ماكرو” تعتزم مواصلة خطتها التوسعية بطرح مزيد من المنتجات خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.

وأضاف “النايب” – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – أن باقة المنتجات الجديد التى تم طرحها فى السوق خلال النصف الأول من العام، كان منها 13 منتجا تم تقديمه خلال الربع الثانى فقط.

وأشار إلى أنه تم إطلاق غالبية المنتجات الجديدة تحت العلامة الجديدة “Lucente” التى طرحتها الشركة مؤخرًا، إذ تضمنت تسعة منتجات للعناية بالبشرة وآخر للعناية بالشعر.

وتابع: أنه تم إضافة منتجين تحت علامة Octenidine ومنتج تحت علامة «Lit up» خلال الربع الثاني من العام الجارى.

يُذكر أن مبيعات “ماكرو” ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 327.23 مليون جنيه، مقابل 305.13 مليون فى الفترة نفسها من 2022.

وأرجع “النايب” نتيجة الأداء القوى لأغلب المجالات العلاجية التى تعمل بها الشركة إلى إستراتيجية التسويق التى تتبناها وتنوع باقة منتجاتها.

وقال إن “ماكرو” تعتزم مواصلة تنمية أعمالها من حيث حجم الإنتاج والإيرادات ومعدلات الربحية خلال العام الجارى على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية.

وكانت ربحية “ماكرو” تراجعت خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو 59% ووصلت إلى 29.3 مليون جنيه مقارنة مع 71.3 مليون فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

وبرر “النايب” تراجع أرباح الشركة بالنصف الأول من العام إلى عدة عوامل على رأسها تراجع أرباح التشغيل بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التمويلية بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسها بسبب زيادة الخصومات المقدمة للموزعين لتحسين مستويات السيولة.

ونوه بأن هوامش الربحية تأثرت سلبًا خلال فترة نصف العام الأول من 2023 بالتحديات الاقتصادية الحالية المتمثلة فى الضغوط التضخمية وانخفاض سعر صرف العملة وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المواد الخام.

ووفقًا للقوائم المالية المجمعة عن النصف الأول من العام الجارى، ارتفعت تكلفة المبيعات إلى نحو 96.1 مليون جنيه مقارنة مع 69.3 مليون للفترة المناظرة من العام الماضى، كما زادت مصروفات التسويق لتصل إلى 103.4 مليون جنيه مقابل 87.2 مليون .

فى سياق متصل، صعدت المصروفات العمومية والإدارية لتصل إلى 62.7 مليون جنيه مقارنة مع 50.7 مليون، وأيضًا زادت المصروفات التمويلية وسجلت 35.2 مليون مقارنة مع 5.2 مليون بالفترة نفسها من 2022 .

ولفت إلى أن إستراتيجية التسعير التى طبقتها الشركة ساهمت فى الحد من الأثر السلبى لتلك التحديات.

على صعيد آخر، كشف المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة “ماكرو” أن الإدارة واصلت تركيزها على تنمية أنشطة التصدير وزيادة الاستفادة منها فى تغطية احتياجات الشركة من العملة الأجنبية، مما أثمر عن ارتفاع مبيعات التصدير بمعدل سنوى %37 خلال الفترة الماضية .

تجدر الإشارة إلى أن “ماكرو” كانت أفصحت للبورصة المصرية مؤخرًا عن أنها تدرس فتح أسواق تصديرية جديدة فى الأسواق الخليجية خصوصا بالسعودية والإمارات، وأوضحت حينها أنها مازالت فى مرحلة دراسة أفضل الطرق للتواجد بهذه الأسواق .

وقال “النايب” إن شركته عملت على عدة محاور خلال الفترة الماضية بغرض دعم أدائها، إذ تمكنت من تحسين رأس المال العامل وتقليل مستحقاتها عن طريق تحصيلها على دفعات من جانب الموزعين .

وأوضح أن الإدارة اتخذت قرارًا خلال الربع الأول من عام 2023 بنقل جميع أنشطة البيع المباشر إلى شركة ابن سينا فارما، سعيًا لتعظيم الاستفادة من اتفاقية الخدمات اللوجستية المبرمة بين الشركتين، لتتمكن من متابعة عمليات التحصيل وحماية مصالحها.

وألمح إلى ارتفاع مبيعات الشركة عبر منصتها الإلكترونية بمعدل سنوى %172 بالنصف الأول من العام الجارى، معتبرًا أن هذا مؤشرًا إيجابيًا لزيادة المبيعات خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.