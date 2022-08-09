«ماكرو» تستهدف زيادة مبيعاتها بنحو %31 بنهاية 2022

قال الدكتور أحمد النايب، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة “ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال”، إن الشركة تُخطط لزيادة مبيعاتها بنحو %31 بنهاية العام الجارى 2022.

وأضاف أن التوجه لزيادة المبيعات بنهاية العام يأتى مدفوعًا بالتركيز على أنشطة التسويق المباشر، وزيادة قيم التصدير، للاستفادة من زيادة سعر الدولار.

وأكد النايب فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن السعى لزيادة الصادرات على جانب آخر يساعد الشركة على مواجهة زيادة تكاليف الخامات المستوردة، موضحًا أن “ماكرو” ستطرح منتجًا جديدًا من المكملات الغذائية لها فى السوق المصرية الفترة القريبة.

وكانت شركة “ماكرو جروب” أعلنت عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجارى، والتى حققت خلالها ارتفاعًا فى الأرباح بنحو %75 وسجلت حوالى 71.3 مليون جنيه، مقارنة مع 40.7 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى.

وقال رئيس مجلس إدارة “ماكرو” إن الشركة تمكنت بالنصف الأول من العام من زيادة متوسط أسعار البيع بمتوسط %20، بالإضافة إلى إطلاق 6 منتجات جديدة خلال الربع الثانى فقط، من مستحضرات التجميل، موضحًا أن هذه التحركات دعمت وضع المبيعات خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الشركة تستهدف خلال النصف الثانى من العام الجارى، الاستفادة من استراتيجيتها، الخاصة بتنويع محفظة المنتجات والتوسع بطرح المزيد من الأصناف.

وخلال النصف الأول من العام الجارى، بلغت إيرادات الشركة حوالى 305 مليون جنيه، مقابل 233 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأكد الدكتور أحمد النايب، رئيس مجلس الإدارة بشركة “ماكرو جروب”، أن الإيرادات ارتفعت بدعم زيادة سعر البيع، بالإضافة إلى زيادة فى حجم المبيعات بنحو %9 خلال تلك الفترة.

وكانت “المال” نشرت مؤخرًا أن “ماكرو” تعتزم طرح حوالى 20 منتجًا جديدًا بسوق المكملات الغذائية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطتها للتوسع بالنشاط.

وتأسست “ماكرو جروب” بعام 2005 وتُعد واحدة من أكبر الكيانات العاملة فى قطاع مستحضرات التجميل، بحصة سوقية %24.3 حتى نهاية العام الماضى، فيما تشمل باقية منتجات الشركة التى تطرحها حوالى 119 منتجًا، ويتم إنتاج غالبيتها فى مصنع الشركة بمدينة بدر.