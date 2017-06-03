ماكرون يطالب أردوغان بالإفراج عن مصور فرنسي

وكالات: طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالعمل على عودة مصور فرنسي محتجز في تركيا في أسرع وقت ممكن إلى فرنسا. وذكرت مصادر بالرئاسة الفرنسية أنه في اتصال هاتفي جرى بعد ظهر اليوم السبت بين الرئيسين ـ عبر ماكرون مجددا عن رغبته في أن يعود الصحفي ماتيا

وكالات:



طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالعمل على عودة مصور فرنسي محتجز في تركيا في أسرع وقت ممكن إلى فرنسا.





وذكرت مصادر بالرئاسة الفرنسية أنه في اتصال هاتفي جرى بعد ظهر اليوم السبت بين الرئيسين ـ عبر ماكرون مجددا عن رغبته في أن يعود الصحفي ماتياس دوباردون المحتجز منذ 8 مايو في تركيا إلى بلده.





وأشارت المصادر إلى أن الجانبين بحثا أيضا الملفين السوري والليبي وجهود مكافحة المناخ، لا سيما بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.